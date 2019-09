Felújították a kaszaperi óvoda épületét

50 millió forintot nyert az óvoda épületének energetikai felújítására, a tetőszerkezet cseréjére az önkormányzat.

Az avatáskor, csütörtökön Kun László polgármester elmondta, megszépült újabb intézményük. Ehhez a nagyberuházáshoz saját forrás is társult.

– Fontos, hogy a kisgyermekek és nevelőik méltó környezetben tölthessék napjaikat. Ez mostantól biztosított. Szigetelték az épület egy részét (korábban, másik pályázati forrásból már elvégezték a szükséges munkákat), korszerűsítették a fűtést, új kazánt állítottak be, kicserélték a hidegburkolatokat. Minden adott, hogy a 2 csoportos óvodánkban a szakmai tevékenység zavartalan legyen.

– Szeretnénk a munkát folytatni a szomszédban, bölcsőde építését tervezzük, hogy a legkisebbek elhelyezése is megoldódhasson helyben – jelentette be újabb pályázati törekvésüket a település vezetője, aki arra is utalt, hogy a felgyorsult világban a szülőknek nem mindegy, hogy legközelebb Tótkomlóson, vagy Orosházán találnak-e gyermekeiknek megfelelő intézményt. Kaszaperen megoldódni látszik minden korosztály ellátása.