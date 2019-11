Felújítják a Máriás-ház tetőszerkezetét Gyulán

Elkezdődött Gyula város legrégebbi lakóépülete, a Máriás-ház tetőszerkezetének mintegy 30 millió forintos felújítása – jelentette be a helyszínen megtartott kedd délelőtti sajtótájékoztatón Mittag Mónika, a városrész önkormányzati képviselője, a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöke.

A Máriás-ház kétharmada 1775 körül épülhetett, éppen ezért is bír nagy jelentőséggel városunk életében – vezette be a sajtótájékoztatót Mittag Mónika. Mint elmondta, az épület ilyen formában való megmaradása annak köszönhető, hogy túlélte az 1801-es nagy városi tűzvészt. Erről megemlékezve az akkori tulajdonosok az utcai homlokzaton egy szoborfülkét alakítottak ki, és abban egy Mária-szobrot helyeztek el. Az ingatlan emiatt is markáns, meghatározó elemévé vált a gyulai Apor tér délkeleti sarkának.

– A ház azért is fontos várostörténeti emlék, mert képet ad arról, hogy miként építkeztek az adott korszakban – ecsetelte Mittag Mónika, aki szólt arról, hogy az ingatlan egy jobb módú család tulajdonában állhatott. Ezt az is mutatja, hogy nagyon szép falfestéseket találtak az épületben, amit a későbbiekben szeretnének helyreállítani.

A képviselő kitért arra, hogy a városi önkormányzat 10 millió forintot nyert a népi építészeti emlékek helyreállítására kiírt pályázaton, amit további mintegy 20 millió forintos települési saját forrással egészítettek ki. Így bruttó 29 millió 984 ezer forintos ráfordítással, összesen 338 négyzetméteren megújulhat a Máriás-ház tetőszerkezete.

Gugolya Nóra, a gyulai polgármesteri hivatal mérnöki osztályának munkatársa elmondta, a teljes tetőfelület-szerkezet héjalását, lécezését értékmentő módon bontották el. A faanyagokat rovar, gomba és tűz elleni védőszerrel kezelték. Javítottak huszonegy fagerenda felfekvésén. 427 négyzetméteren elbontották a cserépfedést, amelynek helyére olyan cserépfedés került, amely leginkább emlékeztet az eredeti állapotra. Az oromfalat horgonyolt cseréppel fedték el a munkálatok során.