Felújításra használják fel a Békés megyei fürdők a leállás heteit

A járványhelyzet miatt a vonatkozó kormányrendelet értelmében megyeszerte bezártak a fürdők. Akad, ahol karbantartásokat végeznek, s néhány helyen működik a gyógyászat is.

Az előírásoknak, a vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően a gyulai fürdő is bezárta a kapuit múlt héten szerdán. Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója hírportálunknak elmondta, az élet ennek ellenére nem áll meg.

– Sokkal kisebb volumenben ugyan, mint a tavaszi hasonló időszakban, de most is folytatjuk a karbantartásokat – fogalmazott a szakember. – A kertészeti munkákba, a park karbantartásába bevontuk a gyógyászaton dolgozókat és a pénztárosokat is. Az 50 méteres medence rekonstrukciója jelenleg is zajlik. A strandszolgálat tagjai a felújításhoz kapcsolódva itt végeznek különböző feladatokat. Leburkolják például a lépcsőket vagy átmossák a szűrőket, olyan típusú munkákat hajtanak végre, amelyeket vendégforgalom idején nem lehet. Ugyancsak megvalósítják az AquaPalota, a fedett családi élményfürdő vízcseréjét is.

Kun Miklós megerősítette, a gyógyászatot sem működtetik, hiszen éppen a személyes kontaktok jelentik a legnagyobb veszélyt. Az ügyvezető igazgató kérdésünkre hangsúlyozta, valamennyi dolgozójukat megtartják, és bíznak abban, hogy a központi támogatás a teljes zárás idejére biztosított lesz majd.

Békéscsabán is bezárt szerdán az Árpád fürdő. Zsadon Endre igazgató elmondta, hogy alapvető munkák zajlanak a strandon, takarítanak, rendet tesznek, ahol szükséges, ott pedig fűtenek és rendszeresen szellőztetnek. Az 50 méteres medence kivételével – ahol pár hete felállították a sátrat, amit egy pályázat keretében szerzett be az úszóklub – minden medencében leengedték a vizet.

A strand területére a munkatársakon kívül csak a versenyszerűen sportolók léphetnek be. Az úszóknak és a vízilabdásoknak meghatároztak egy időkeretet, amelyen belül edzhetnek, erre a sportról szóló törvény ad módot. A dolgozók többségét egyébként a vagyonkezelő zrt.-n belül átvezénylik más munkákra, és lehetőség szerint igyekeznek minél inkább faragni a kiadásokon.

Gyomaendrődön a Liget Gyógyfürdő a kormányrendeletnek megfelelően bezárt, ugyanakkor a versenyúszók számára biztosítják az edzéshez szükséges feltételeket és az uszodahasználatot – mondta el Gera Krisztián ügyvezető igazgató.

Folytatta,

egyes gyógyászati kezelések is igénybe vehetőek még náluk, kifejezetten a tartós megbetegedések kialakulásának elkerülése céljából.

Hozzátette, a koronavírus második hullámának beköszöntével egyébként is visszaesett forgalmuk, most azonban a fentieken kívül az teljesen leállt.