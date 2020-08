Felújítanák a Leiningen utcát is Gyulán

– Fontos célunknak tartjuk, hogy a város gyűjtőútjait megújítsuk, ezért is döntött úgy a képviselő-testület, hogy benyújtjuk az említett pályázatot. A teljes fejlesztés a támogatással és a saját forrással együtt mintegy 38 millió forintba kerülne – hangsúlyozta Kónya István. – Az utat nagyon sokan használják, Békéscsaba felé sokan erre haladnak át, a területen bölcsőde és óvoda is található. Éppen ezért nagy szükség van a rekonstrukcióra. A még biztonságosabb közlekedés érdekében a helyiek kérésére és Kónya István javaslatára egy gyalogátkelőhely kialakítását is célul tűzték ki, ami a bölcsőde előtt kapna helyet.