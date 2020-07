Felszínre törtek a gondok Békésben a csapadék miatt

Az elmúlt hetek csapadékos időjárása számos, az esővíz elvezetésével kapcsolatos problémát hozott felszínre a megye településein. Az átereszek tisztán tartásától a csapadékvíz szennyvízhálózatba vezetésig több gond is felmerült.

Békéscsabán a Móricz Zsigmond utcában, a Halastó utcában, a Béri Balogh Ádám utcában, valamint több gerlai és jaminai utcában okozott problémát a víz a nagy esőzést követően – sorolták a városi közgyűlés csütörtöki ülésén. Megemlítették azt is, hogy rendszerint bokáig kell gázolni a vízben az Irányi utcában.

Néhol borzasztó állapotban vannak az átereszek

A témát Szente Béla helyi képviselő vetette fel, kiemelve, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék havária helyzetet teremt Békéscsaba egyes részein. Elmondta, az átereszek bizonyos helyeken borzasztó állapotban vannak, fel kellene mérni a vízelvezető rendszereket. Hangsúlyozta, hosszú távon kell gondolkodni, klímavédelmi szempontból sem mindegy, hogy el lehetne-e tárolni a vizet annak érdekében, hogy később felhasználhassák. Hanó Miklós alpolgármester elmondta, nemcsak a városnak van feladata az átereszek, a vízelvezető árkok terén, hanem a lakosságnak is. Osztotta Szente Béla véleményét, hogy a vizet el kell vezetni, és azt aszályos időszakban akár öntözésre is fel lehetne használni.

– Egyetértek azzal, hogy generális és hosszú távú megoldást kell találni a vízelvezetés terén – tette hozzá Szarvas Péter polgármester, aki bízik benne, hogy lesznek pályázati lehetőségek is a következő években ilyen beruházásokra, ezért nem árt koncepciókat, terveket készíteni. Jelezte ugyanakkor azt is: ahol most problémák, gócpontok vannak, ott rövid távú megoldásra, azonnali beavatkozásra van szükség, mivel házakat veszélyeztet, önt el az árkokból kicsorduló víz. Elmondta, csak ezekre a munkálatokra több tízmillió forintot kell fordítania az önkormányzatnak.

Több utcában okoznak problémát a nagy esőzések



Gyulán ugyancsak többen érintették a csapadékvízzel kapcsolatos problémákat. A közelmúltbeli testületi ülésen Kiss Tamásné interpellációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy esőzések alatt a Lahner utca és a Rulikowski utca közötti szakaszon az esővíz nem folyt el, a rendszer nem tudta elvezetni a nagy mennyiségű csapadékot. Az önkormányzati képviselő kitért ugyanakkor arra is, hogy a városban zajló fejlesztéseknek köszönhetően már nem volt szükség szivattyúzásra úgy, mint korábban.

Molnár Csaba, a polgármesteri hivatal mérnöki osztályának vezetője hangsúlyozta, az említett, a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítését célzó beruházássorozatnak részese volt a Rulikowski utca 1–7. és 9–15. számú tömbök előtti megálló, valamint a tetőkről leömlő víz elvezetésének a megoldása. Korábban itt a fák gyökerei összetörték a rendszert, ami fel is iszapolódott. Azt azóta átépítették, illetve ezzel párhuzamosan a csatornákat is kitakarították, jelentős mennyiségű falevelet és földet távolítottak el. Így nem állt meg hosszabb ideg, napokig a csapadék. Az új rendszer gravitációs elven működik, így annak tehetetlensége, a távolságok miatt a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű esőnek idő kell, hogy elfolyjon, pikk-pakk egy-két perc alatt ez nem történik meg, de bebizonyosodott, hogy működik.

Kiss Szabolcs képviselő arra világított rá, hogy a Hold utca és a Kőrösi Csoma Sándor utca sarkán található ingatlanok esetében gondot jelent, hogy a nagyobb mennyiségű esőzések után a víz a járdán is megáll, eláztatva a házak falait. Az Eminescu utca és a Kapa utca sarkán is hasonló a helyzet. Szólt arról, hogy a körgát mellett található csatorna hivatott a románvárosi csapadékvíz jelentős részét befogadni, ami nagy mennyiségű eső lehullása esetén túlterheltté válik. A víz a közelben található ingatlanok kertjeit árasztja el jobb esetben, bosszúságot okozva a tulajdonosoknak. A képviselő a csatorna gyökérzónás kotrását, illetve – ha a szakemberek is alátámasztják – a Sánc utca végén szivattyú telepítését javasolta. Az Eminescu utca csapadékvíz-elvezetése bizonyította hatékonyságát.

Molnár Csaba válaszában kiemelte, az Eminescu utca és a Kapa utca sarkán a háztetőkről lezúduló csapadékvizet a házak tövébe vezetik, az eső ezért áll meg a járdán. Hozzátette, megoldás lehet, ha a levezető vizét csövön keresztül összegyűjtve a Kapa utcai árokba vezetik. Tavaly a körgát melletti árkot kikotorták, így az átfolyás biztosított az Újűlés utca felől, de az átereszek a nagyobb mennyiségű csapadékot nem bírják el, a szivattyúkapacitást megfelelőnek tartják. Előbbi kérdésre megoldást kell találni.

Vannak még jócskán feladatok ezen a területen



Békés polgármestere, Kálmán Tibor a közelmúltbeli testületi ülés után elmondta, az esős időjárás a városban is bizonyította, hogy vannak még jócskán feladatok a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban.

– Az önkormányzat is igyekszik mindent megtenni ennek érdekében – fogalmazott, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a saját ingatlanja előtt mindenkinek karban kell tartania az elvezetőrendszert. – Ez nem könnyű dolog, de az elmúlt hetek megmutatták, hogy a település elemi érdeke, hogy ez megtörténjen – ecsetelte. Mint megtudtuk, az is problémát okoz, hogy sok helyen befedik az árkokat, ami fűnyíráskor könnyebbség, de összvárosi szempontból nem az. A vízelvezetők, víztárolók keresztmetszete így leszűkülhet, ami olyan napokon, amikor rövid idő alatt 50 milliméter eső hull, komoly gondokat generálhat.