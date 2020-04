Félszáz maszkot fertőtlenítettek ózongenerátorral Orosházán

Ötszáz maszkot fertőtlenítettek az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása ózongenerátorával, köszönik a segítséget – olvasható Dávid Zoltán Facebook oldalán

– A maszkokból kap az Egyesített Szociális Intézmény, ezzel is gyarapítva védőfelszereléseket. Jut továbbá a közmunkásainknak is ezekből a mosható, fertőtleníthető, vasalható maszkokból. További védőfelszerelések beszerzésén és szétosztásán is dolgozunk.