Félmilliomodik ügyfelét köszöntötte a békéscsabai kormányablak

A kormányzat újabb 540 millió forintot biztosít a Békés Megyei Kormányhivatal további épületeinek energetikai korszerűsítésére. Mindez a folytatása lesz annak a közelmúltban gyakorlatilag befejeződött 1,25 milliárd forintos fejlesztés-sorozatnak, amelynek keretében tizenhárom kormányhivatali épület újult meg a megyében – jelentette be a békéscsabai kormányablak ötszázezredik ügyfelének köszöntése után megtartott csütörtöki sajtótájékoztatón Szepessy Tamás, a területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár.

A mintegy öt évvel ezelőtt megnyílt békéscsabai kormányablak félmilliomodik ügyfele dr. Váradi Anett volt, akinek kislánya június 22-án tölti be a második életévét, így az édesanya a gyest intézni érkezett csütörtökön délelőtt az ügyfélszolgálatra. Mint elmondta, kedvezőek a tapasztalatai a kormányablakkal kapcsolatban, csütörtökön és amikor még legutóbb gyermeke lakcím- és adókártyáját intézték egyaránt gyorsan, rugalmas, kedvesen intézték az ügyeiket.

– Az ügyintézők udvariasak, mosolygósak, az ügyfélkör tágas és komfortos – ecsetelte.

Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott a későbbi sajtótájékoztatón elmondta, öt éve adták át a békéscsabai kormányablakot, amely évente 90-100 ezer ügyfelet fogad.

– A félmilliomodik ügyfél fogadása mérföldkő számunkra, ugyanakkor szükségesnek tartjuk szolgáltatásaink bővítését, újabb kormányablak megnyitását is – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Békés Megyei Kormányhivatalban és intézményeiben megfordult ügyfelek több mint 45 százaléka a kormányablakokban intézi az ügyeit, tavaly 480 ezer ügyfél járt a megye tizenöt kormányablakában.

Szepessy Tamás kiemelte, az ötszázezredik ügyfél köszöntése is bizonyítja, hogy a 2011-ben megszületett kormányzati szándék beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a kormányablakok megnyitása Európában is a párját ritkítja.

– A környező országokban sem találni ilyet, Ausztriából is érkeztek szakemberek, hogy tanulmányozzák a rendszert – fogalmazott. – A kormányablakok jelentik a legközvetlenebb kapcsolatot a kormányzat és az állampolgárok között. A rendszert ezért is fontos tovább fejleszteni, és az emberekhez minél közelebb hozni az ügyintézést. Kitért arra, hogy az ügyintézést szeretnék tovább egyszerűsíteni is, ennek érdekében készül egy úgynevezett egyszerűsítési törvénycsomag, amely az említett célt szolgálja majd. Kiemelte az ügyintézők szerepét, akik élhetővé, emberivé teszik az épületeket.

Szólt arról, hogy az elmúlt években 1,25 milliárd forintból a Békés Megyei Kormányhivatal számos épületét korszerűsítették. A kormányzat pedig további 540 millió forintot biztosít a beruházás-sorozat folytatására.

Takács Árpád ennek kapcsán kifejtette: az említett 540 millió forintból hat kormányhivatali ingatlan újulhat meg: Békéscsabán az egykori közlekedési felügyelet, a földhivatal és a vetőmaglabor, a megye többi részén a mezőkovácsházi, a szeghalmi és a békési járási hivatal fejlesztését valósítják meg.

Herczeg Tamás, Békéscsaba és környéke országgyűlési képviselője rávilágított: hazánkban nagyjából negyedannyi idő alatt intézhetik ügyeiket az emberek mint például Ausztriában.

– A békéscsabai kormányablakban húsz munkaállomáson dolgoznak a kormányhivatal szakemberei, és naponta átlagosan több mint ötszáz ügyfelet fogadnak – tette hozzá. Mint elmondta, személyes tapasztalatai szerint is az ügyintézők az óriási munkateher ellenére kedvesek, udvariasak, jól végzik a munkájukat.

– A tervek szerint szeptemberben a békéscsabai vasútállomáson újabb kormányablak nyílik majd – számolt be az újabb fejlesztésről. – A leendő létesítmény kiváló helyen lesz, egy Békés megyei csomópontban, ahová nem csak a vonatok, de a távolsági és helyi autóbusz-járatok is közlekednek. Bár, ahogy már említettem, a jelenlegi békéscsabai kormányablakban kiváló munka zajlik, a pályaudvaron megvalósuló beruházás oldja majd a munkaterhet és még tovább csökkentheti a várakozási időt.