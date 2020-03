Félmillió forintos adomány gyűlt össze az Orosházi kórháznak

Több ezer darab védőmaszkot készítettek az orosházi önkéntesek. A maszkokért nem kérnek pénzt, sokan azonban mégsem ingyen kérik. Az így befolyt összeget a kórház alapítványa kapja.

Eddig több mint 5 ezer darab mosható, fertőtleníthető szájmaszkot készített az a maroknyi, asszonyokból, lányokból és férfiakból álló csapat, akiket Tündér Team néven ismerhetnek az Orosházán és a környéken élők. Az ötletgazda Berki Etelka kozmetikus, aki barátnőjével kozmetikai textilből elkészítette az első néhány maszkot, aminek akkora sikere lett, hogy hamarosan többen is csatlakoztak hozzájuk. Ki a varrásban, ki a szervezésben segít, de többen támogatják anyagilag, ebéddel vagy alapanyagokkal a munkát.

Az új koronavírus okozta veszélyhelyzetben az Orosháza belvárosában működő kozmetika most nem szépülni vágyó vendégeket, hanem arcmaszkra váró embereket fogad. Kaptak már maszkot többek között postások, boltosok, rendőrök, tűzoltók, hivatali és bolti dolgozók, de már a környező településeken is híre ment, onnan is bejárnak a mosható, fertőtleníthető szájmaszkokért.

Ezeket mindenki ingyen kapja, ám sokan nem fogadják el ajándékként, hanem kisebb nagyobb összegeket adnak érte.

– Az emberek jósága, szeretete és összefogása óriási erőt ad ebben a nehéz helyzetben. A pénzt, amit a maszkokért adtak a kórháznak szántuk, ezért az akció indulása óta összegyűlt 500 ezer forintot már át is utaltuk az Orosházi Kórházért Alapítványnak. Az üzlet előtt továbbra is kint van az alapítvány gyűjtőládája, aki gondolja, ebbe dobhatja be az erre szánt összeget, ezzel is támogatva kórházunkat – fogalmazott Berki Etelka. Hozzátette, a Rákóczi utca 5/a alatti kozmetikában április 3-a, péntek 19 óráig lehet átvenni a már elkészült maszkokat, ezt követően a város különböző üzleteiben tudnak majd hozzájutni az érdeklődők – a készlet erejéig.

Aki pénzadománnyal szeretné támogatni a koronavírus elleni küzdelmet, az alapítványi számlaszámra történő befizetéssel teheti meg.

Orosházi Kórházért Alapítvány

Számlaszám: 11600006-00000000-80153292

A közleményben tüntesse fel: COVID-19

Előzmény:

Tündéri kezdeményezés indult egy orosházi kozmetikából