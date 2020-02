Félmillió euróból fejlesztik a radiológiát a megyei kórházban

Félmillió euróból fejlesztik a Békés Megyei Központi Kórház egészségügyi eszközeit – jelentették be a kórház igazgatási épületének aulájában, csütörtökön.

Mint kiderült, egy határon átnyúló román-magyar együttműködésről van szó, melyben a megyei mellett a nagyváradi kórház is részt vesz. A projekt célja orvostechnikai eszközök korszerűsítése a radiológia területén, amely így hozzájárul a kórismézések pontosságához és hatékonyságához.

Dr. Szabó Ferenc, a Békés Megyei Központi Kórház orvos igazgatója elmondta, két modern, digitális egészségügyi berendezést szereznek be, egy röntgen átvilágító gépet és egy felvételező röntgengépet. Hozzátette, a radiológiai rendszer hátterét is fejlesztik, bővítik, és tapasztalatszerzésre is lehetőség lesz: a kórházak dolgozói megismerik a két egészségügyi intézmény működését, és elsajátíthatják egymás jó gyakorlatait. Mindezek mellett távgyógyászati hálózatot is kiépítenek, mely a kórház különböző osztályai közt teszi egyszerűbbé a kapcsolattartást; ezt egyébként Nagyváraddal is összekötik.

Nicolae Dance a nagyváradi kórház gazdasági igazgatója úgy fogalmazott, örülnek az együttműködésnek, a fejlesztésnek, mert így a betegek ellátásának minősége javulhat. E mellett a tapasztalatszerzést, annak pozitív hozadékait is kiemelte a román fél. A nagyváradi kórház többek közt MR készüléket, ultrahang gépeket, sebészeti laparoszkópiai eszközt, valamint az intenzív osztályon használt eszközöket, monitorokat és lélegeztető gépet szerez be, de a laboratóriumi minták szállítását is modernizálják.

A tervezett fejlesztéseket a projekt kiírása alapján idén december végéig kell megvalósítaniuk a partnereknek. A két fél összesen közel hárommillió euróból gazdálkodhat, ebből a megyei központi kórház része félmillió euró.