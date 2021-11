Félmilliárd forinttal több folyhat be a kasszába

Továbbra is stabil Békéscsaba pénzügyi helyzete, és várhatóan félmilliárd forintnál is több adóbevétel folyik be az önkormányzati kasszába, mint ahogy azt remélték év elején – derült ki a városi közgyűlés csütörtöki ülésén. A plusz pénz egy részét városüzemeltetési feladatokra, apróbb fejlesztésekre és zöldfelületekre költik.

Megfelelően gazdálkodnak az önkormányzati intézmények és cégek – hangsúlyozta Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba), hozzáfűzve, az óvatosság év elején indokolt volt, megfelelő döntéseket hoztak. Nagy Ferenc alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) szerint nyugodtak lehetnek erre az évre, de a járvány miatt jövőre is szükséges a takarékosság. Emlékeztetett: a kieső bevételek miatt 2 milliárd forintot adott a kormány Békéscsabának. Az óvatosságra törekvést emelte ki dr. Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba) is a folyamatosan emelkedő árak miatt, amelyek az önkormányzat működésére is hatással vannak.

Szóba került, hogy eddig 500 millió forinttal több adóbevétel folyt be a városi kasszába, mint ahogy azt remélték egész évre. Hanó Miklós alpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint az ország gazdasági sikere Békéscsabán is megmutatkozik, kezdenek beérni a fejlesztések, így az M44-es. Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) szerint is bizakodásra adnak okot a folyamatok, és kérdésére elhangzott, miszerint van befektetői érdeklődés a Csanádapácai úton lévő önkormányzati, valamint az állami ipari terület iránt is. Sőt a repülőtér fejlesztése kapcsán is terveznek ipari területet.

Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) elmondta, hogy szeptember 30-ig több adóbevétel folyt be – 3,3 milliárd forint –, mint 2019-ben és 2020-ban az első kilenc hónapban, úgy, hogy közben bizonyos vállalkozások csupán 1 százaléknyi iparűzési adót fizetnek. Ha maradt volna a 2 százalék minden cég esetében, akkor iparűzési adóból akár 4,2 milliárd forint is bejöhetett volna idén. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) és Nagy Ferenc alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) szerint a számok a helyi cégek növekedésére utalnak, a gazdaság jobban teljesít, mint várták.

A plusz pénzből 380 millió forintot fel is osztottak. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, 100 millió forintot költenek városüzemeltetési feladatokra, de jut forrás kommunális fejlesztésekre, fásításra és erdőtelepítésre, zöldfelületekre, kukák kihelyezésére, sőt zöldstratégia és turizmusstratégia kidolgozására is. Hanó Miklós alpolgármester (Fidesz-KDNP) javasolta, állítsanak be 100 millió forintot a vezetékes ivóvízhálózat bővítésére. Türelmet kért ebben a városvezető: zajlanak az egyeztetések az Alföldvíz Zrt.-ről, és lehet, a cég saját forrásból is fejleszt. Úgy véli, érdemes megvárni a tárgyalások végét és megnézni a jövő évi büdzsé helyzetét.

Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) szerint fontos, hogy lássák a békéscsabaiak, a város elkötelezett a klímavédelem területén, valamint abban is, hogy bővítse a vezetékes ivóvízhálózatot. Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) hozzátette, a kommunális fejlesztési igények szinte végtelenek. Kérte, hogy a csapadékvizet elvezető rendszerekre is fordítsanak figyelmet. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, hogy a Mikkeli tér környékén voltak beavatkozások, Nagy Ferenc alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) szerint pedig a 100 millió forintos keret lehetőséget ad a problémák javítására.