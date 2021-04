Félmilliárd forintból újulhat meg a geszti templom

A szószék kivételével teljesen kipakolták Geszten a református templomot, amely a parókiával és a gyülekezeti házzal együtt egy 500 millió forintos beruházás keretében újul meg. A munkálatokkal a tervek szerint ősszel végeznek a szakemberek. Az istenházán belül egy kiállítóteret is kialakítanának, ahol a Tisza családhoz kötődő egyházi relikviákat tárnák a közönség elé.

A beruházásra, amely több ütemben valósul meg, 500 millió forint támogatást kapott a kormánytól a helyi református egyházközség. A munkálatok az ütemterv alapján, valamint mindenben az engedélyes tervek szerint haladnak. Az istenháza kívül és belül egyaránt megújul, és ennek első jele, hogy a torony felső részét már korszerűsítették is – még azonban bőven akadnak feladatok. A beruházás ősszel zárulhat, arra október 31-én hálaadó istentisztelettel tennének pontot.

– A református templom jelenleg teljesen üres, egyedül a szószék maradt bent, amit majd helyben újítanak fel

– mondta Kalapáti László, a kivitelező cég ügyvezetője, hozzáfűzve, hogy a padokat elszállították a szakszerű restaurálás érdekében. Most a templomba talicskával kavicsokat hordanak be, és végül téglahatású burkolatot kap a felület, műszerekkel ügyelnek a vízszintre.

A falakról leverik a régi vakolatot, ugyanis a felújítás fontos eleme, hogy megakadályozzák azok későbbi vizesedését, nedvesedését. A teljes szellőztetést követően egy speciális, modern technológiát alkalmazva, szárító vakolást kap az épület.

Rövidesen ismét látványossá válik a beruházás, az épületet állványerdő veszi majd körbe akkor, amikor megkezdődik a tető restaurálása – a mostani lebontását követően vadonatúj héjazatot kap a templom, megerősítik a tartószerkezeteket is.

Kalapáti László elmondta, az újonnan felhúzott kiszolgálóépületnél és a gyülekezeti háznál a kőművesmunkákkal végeztek. Az imaháznál érdekesség, hogy az teljesen szimmetrikussá vált, mivel a másik oldalra is vágtak három ablakot és egy bejárati ajtót – ez azért fontos, mert így a gyülekezeti ház nemcsak a parókia, hanem az utca felől is megközelíthető lesz. Az ügyvezető hozzátette, a parókiában most még munka folyik, így annak korszerűsítése egyelőre várat magára.

Hangsúlyozta:

a beruházás során a legfontosabb, hogy a református templom és a környezete tekintetében visszaállítsák azt az állapotot, amilyenben anno, a Tisza család idejében is tündökölt.

Az istenháza és a felújítás előtt álló kastély egy egységet fog majd alkotni, és nemcsak az a fontos, hogy szép épületekkel találkozhatnak a jövőben az érdeklődők Geszt központi részén, hanem az is, hogy egy nemzeti kegyhely, illetve egy izgalmas történelmi korszak kellős közepébe csöppenhetnek.

Kovács László, a Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség Geszten helyettesítő lelkipásztora elmondta: a templomon belül, várhatóan a karzat alatt, kialakítanának egy kiállítóteret. Ott a Tisza-családhoz köthető relikviákat vonultatnának fel: Tisza Kálmán volt miniszterelnök tintatartóját, a Tisza Ilona által adományozott keresztelőtálat, illetve egy keresztelőkancsót.

A beruházás alatt az istentiszteteket a megszokott helyen, a parókia nagytermében tartják, viszont az alkalmak a gyülekezeti ház elkészülte után – feladatának megfelelően – a gyülekezeti házban lesznek. Jelenleg a járvány miatt csak online istentiszteletek vannak, amelyek a gyülekezet Facebook-oldaláról érhetőek el.