Félmilliárd forintból újul meg három egyházi épület Geszten

Félmilliárd forint támogatást kapott a kormánytól tavaly év végén a Geszti Református Egyházközség, hogy korszerűsítsék a helyi református templom, a gyülekezeti ház, valamint a parókia épületét. Kovács László lelkipásztor elmondta, az előkészítések zajlanak, a munkálatok ősszel rajtolhatnak, és azok a tervek szerint jövő év végén érnek véget.

Nagy örömmel és várakozással fogadták a hírt, miszerint a Geszti Református Egyházközség 500 millió forint támogatást kap a kormánytól – mondta Kovács László, a Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség Geszten helyettesítő lelkipásztora. Hangsúlyozta, mindez azért jelentős, mert az egyházközség saját forrásból csak minimális felújításokat tud végrehajtani, olyanokat, amelyek a napi működéshez elengedhetetlenek.

– A beruházás nemcsak külső, hanem belső, lelki megújulásra is lehetőséget ad, hiszen így remény van arra, hogy hosszú távon legyen saját lelkésze vagy lelkészi munkatársa Gesztnek – folytatta. A tiszteletes szerint a fejlesztés azért is lényeges, mert a településen egyébként is számos beruházásra van kilátás, elég csak azt megemlíteni, hogy nemzeti emlékhely lesz a geszti Tisza-kastélyból.

– Összeállt a tervezőcsapat, a projektmenedzsment, így most a beruházás előkészítése zajlik, szakági szakértők dolgoznak, szakvélemények készülnek. Többek között azt is el kell dönteni, hogy melyik munkafolyamathoz mikor érdemes hozzákezdeni – mondta. A lelkipásztor hangsúlyozta, úgy kell a fejlesztést megvalósítani, úgy kell annak időbeliségét, folyamatát meghatározni, hogy istentiszteleteket valahol – akár a templomban, akár a parókián, akár a gyülekezeti házban – mindig tarthassanak, télen és nyáron egyaránt.

Ősszel rajtolhat a beruházás

A beruházás kezdetének az őszt határozták meg, de az egyelőre nem dőlt el, hogy melyik épületnél rajtolnak a munkálatok. Mindhárom esetében egyébként külső és belső korszerűsítéseket terveznek. Kovács László elmondta, a fejlesztést az elképzelések szerint jövő év végén fejeznék be – amire egy hálaadó istentisztelettel tennének pontot –, a támogatói okiratban is ez a határidő szerepel.

A templomnál fontos a vakolat, az aljzat javítása, felújítása, hogy megállíthassák a vizesedést, a tornyot és a nyílászárókat is rendbe tennék, mint ahogy a harangvezérlést, a harangokat és a toronyórát is felújítanák. Az istenházában a padok fűtését ugyancsak tervezik, az elektromos hálózatot szintén rendbe tennék. A különlegesnek, egyedinek nevezhető gyülekezeti háznál korszerűsítenék a héjazatot, a belső lambériákat, megújítanák a fűtési rendszert, illetve az épületet világosabbá tennék azzal, hogy mindkét oldalon lennének ablakok, nem csak az egyiken. A parókia megújulása azért lényeges, hogy abban komfortos körülmények között élhessen egy lelkészcsalád.

Beruházássorozat Geszt központjában

Brandt Krisztián, Geszt polgármestere szerint is rendkívül fontos, hogy megújulhat a református templom, a gyülekezeti ház és a parókia. Hangsúlyozta, a településen komoly hagyományokkal rendelkezik az egyház, a helyiek 90 százaléka református. Mint mondta, ez a fejlesztés is illeszkedik abba a beruházássorozatba, ami Geszt centrumát érinti: az elmúlt időszakban megújult a polgármesteri hivatal, illetve most az állam a Tisza-kastély felújítása előtt áll.

Két harang lakik a toronyban

A kutatások szerint a geszti református templom 18. századi falakat tartalmaz, a tornya 1775–76-ban épült. 1783–84-ben a hajót megmagasították, 1826-ban pedig a korábbi szentély elbontását követően a hosszát kétszeresére növelték. Fedése a 18. század elején még nád volt, a végén pedig már zsindely. Ezt 1867-ben cserélték bádogra, melynek vörös festésével az 1818-tól alkalmazott színt vitték tovább. 1815-ben kapott óraszerkezetet a torony, amelyben jelenleg egy 1911-ben és egy 1927-ben öntött harang lakik. Az istenháza a megjelenésében a 18–19. század fordulóján épült barokk református templomok jellemzőit mutatja, így korának egyik jellegzetes emléke.

Negyven papnövendék égett halálra

Ugyanakkor építéstörténete bizonyíthatóan az Árpád-korig nyúlik vissza, ami önmagában is különlegessé teszi. A szakemberek szerint nagy valószínűséggel a 4. században épült Csörsz-árok egy sáncán emelték.

A mai épület magában foglalja középkori elődje falait. Ez a korábbi, a 13–14. században épült, téglafalú templom gyakorlatilag a maival azonos szélességű volt és ennél alig egy méterrel hosszabb hajóval bírt. A régi templom tehát az ismert környékbeli, jellemzően 5-6×5-8 méteres hajóval rendelkező középkori társainál jóval nagyobb volt, ami a település jelentőségét is jelzi. Ennek fényében nem is tűnik annyira legendának, hogy a tatárok által felgyújtott első templomban negyven papnövendék égett benn.

Gabonát tároltak az istenházában

A templom déli oldalára bejárati portikuszt (oszlopos előcsarnokot) építettek. Jelenleg a bejárati ajtaja a nyugati oldalon van, pedig az építészeti logika szerint dél felé kellene néznie. Ez magyarázható azzal, hogy mikor később magtárat alakítottak ki benne, a jobb helykihasználás érdekében áthelyezték. Ez a funkció szokatlan és egyedi egy templom esetében.

A tizenkilencedik században az országot rendszeresen sújtották kisebb-nagyobb mértékben aszályok. A legsúlyosabb, 1863-as aszály nyomán kialakuló éhínséget tapasztalva alapították a kistelepülésen az egyházi takarék magtárt. Részben az egyház szükségleteit, részben a rászorultak segítését kívánták ezzel biztosítani. Külön mag­tárat kívántak építeni, ami nem valósult meg, így a templom portikuszát alakították gabonatárolás céljára, ami egészen a mai napig meg­maradt.