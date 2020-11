Felkészültek a digitális átállásra, kiköltöztek a kollégiumokból a diákok

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelentette be a járvány terjedését korlátozó intézkedéseket. Ezek között szerepelt, hogy a felsőoktatás kizárólag online formában működhet, a középiskolákban pedig nyolcadik osztály fölött digitális oktatás lép életbe. Megyénkben is elkezdődött az átállás, a diákok és a pedagógusok is felkészültek a tavaszi intézkedésekhez hasonló tanítási formára.

Mucsi Balázs a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója hírportálunknak kedden úgy fogalmazott, a digitális oktatásra való átállás nem lesz új, hiszen tavasszal már megélték ezt. Várták a parlament döntését és a kormányrendelet megjelenését. – A rendelet megjelenése után a szakképzési centrumban működő operatív munkacsoport elkészíti a megfelelő eljárásrendeket. Felkészültünk a digitális oktatásra való átállásra, és folyamatosan felmérést végzünk a diákok és az oktatók körében, hogy mindenkinek rendelkezésre áll-e az otthoni tanulás-oktatáshoz nélkülözhetetlen eszköz. Akinek nem, annak az intézmény – ahogy tavasszal is – biztosítani fogja azokat. Bízunk benne, hogy ezzel a lépéssel csökkenteni tudjuk országosan a megbetegedések számát, hiszen első a biztonság. Figyelve a járványügyi adatokat, a mindennapi híreket, ez benne volt a levegőben, lélekben a diákok már felkészültek rá– részletezte a főigazgató. Hozzátette, a tapasztalatok alapján a legtöbb tanuló nem örült az átállásnak, de nagyon fegyelmezetten elfogadta a helyzetet. – A középfokú oktatási intézmények digitális oktatásra való átállása nem ért hideg zuhanyként bennünket – ezt már Kovács Zsuzsanna, a Gyulai Szakképzési Centrum főigazgatója mondta. – A diákok és pedagógusok egyaránt jobban szeretik a személyes találkozásokkal együtt járó órákat, de természetesen mindenki elfogadta, hogy a jelenlegi helyzetben ez most nem lehetséges. Összességében pedig sokkal felkészültebbek vagyunk, mint tavasszal – nyilatkozta hírportálunknak Kovács Zsuzsanna. Elárulta, tagintézményeik vezetői, szakemberei már hétfőn megbeszéléseket tartottak, áttekintették a korábban kidolgozott digitális oktatási eljárásrendet, míg kedden online értekezleten egyeztettek. – Ragaszkodni fogunk az online oktatáshoz, vagyis nem elégszünk meg azzal, hogy egy szűk oldalszámot, feladatot megjelölő vázlatból kelljen dolgozniuk a diákoknak. A Microsoft Teams program segítségével valóban digitális órák lesznek – tette hozzá a szakember. Kovács Zsuzsanna kiemelte, kedden nagy figyelmet fordítottak annak ellenőrzésére, hogy minden diák rendelkezzen jelszóval, hozzáféréssel, illetve azt is felmérték, hogy ki az, akinek nincs megfelelő háttere a csatlakozáshoz, hiszen rájuk is figyelniük kell. A digitális térközben folyik majd a házi feladatok és tananyagok továbbítása, ellenőrzésre. Kedden még várták a fenntartó állásfoglalását, hogy a gyakorlati képzések miként mehetnek tovább. A kollégiumokból a diákok kedden kiköltöztek, az épületeket le is zárták. Inkább suliba járnának a diákok – Nem ért váratlanul, de nem vagyok lelkes – fogalmazott az egyik általunk megkérdezett diák. Jobb volt a suliban, nekem nehezebb otthon tanulni, tesómmal együtt vagyunk egy szobában, zavaró a dolog – tette hozzá. Társa is hasonlóképp vélekedett, hozzátéve, hogy szerinte a tananyag egy részéről sokkal könnyebb az oktatóktól közvetlenül személyesen megkérdezni, átbeszélni. Másikuk elmondta, tavasszal kissé kettős érzés volt benne, úgy élte meg a dolgot, mintha szüneten lenne, miközben azért tanulni is kellett.