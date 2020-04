Felkészülnek a nyári nyitás lehetőségére

Gőzerővel zajlanak a karbantartási, felújítási munkálatok ezekben a hetekben a Gyulai Várfürdőben. Emellett megtörtént a versenyuszoda korszerűsítésének előkészítése, és újabb zöldterületekkel bővül a létesítmény patinás, történelmi parkja.

Ha nem lenne a kialakult helyzet, akkor is most végeznénk a klasszikus értelemben vett átállást a nyári szezonra. Ezek a munkálatok most sem maradnak el, szakembereink jelenleg is dolgoznak a szükséges rekonstrukciós feladatokon – tudtuk meg Kun Miklóstól, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatójától. Mint mondta, igyekeznek a lehető leghasznosabban kihasználni a kényszerű zárvatartást. Zajlik a nagymedence kitakarítása, tisztítják a szűrőket, javítják a burkolatokat.

A felújítás minden épületet érint, s mint megtudtuk, a kupolás wellnessrészben van talán a legnagyobb szükség erre. A fürdőnek ennek a részében ipari alpinisták festik, burkolják, csiszolják a teret.

– Emellett a várfürdő parkjában is hamarosan újabb munkálatok kezdődnek. Három pavilont és egy éttermet bontunk le. A helyüket, több mint háromszáz négyzetmétert, pedig parkosítjunk, ezzel tovább emelkedik a zöldterületek aránya – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

A medencék mellett a vendégek a fürdő egyik legnagyobb vonzerejének éppen az Almásy-kastély egykori parkját tartják, ezért is törekszik a cég vezetése arra, hogy a látogatói igényeknek megfelelően ezen a területen is további fejlesztéseket valósítson meg.

Parkosítási munkák lesznek a kastély és a fürdő közötti részen is. Mint ismert, a kiskastélyszárny felújítása jelenleg is zajlik, és az épületrész hőszivattyújának kútja az említett területen fekszik. Éppen ezért ott földmunkák zajlottak, amit a termőföld megerősítése és az érintett rész visszafüvesítése követ majd.

– Bár, hogy mit hoz a jövő, senki sem tudja, mi úgy készülünk, mintha nyáron már érkezhetnének hozzánk a vendégek. Természetesen erre nincs biztosíték, de ha úgy alakulna, akkor a legfelkészültebben akarunk készen állni, a legjobb körülményeket szeretnénk biztosítani minden látogató számára – hangsúlyozta Kun Miklós.

A komfortérzet javítását szolgálja egyébként, hogy a közelmúltban befejeződött a koedukált öltözőrendszer kialakítása. Az ügyvezető igazgató megerősítette, a fejlesztéssel szerettek volna a családoknak kedvezni, illetve az általános trendekhez alkalmazkodni. Mint arról korábban írtunk, megtörtént például, hogy a női öltöző megtelt, és a hölgy vendégeket a fürdő más részébe kellett irányítaniuk, miközben a férfiöltöző szinte üres volt. Mostantól könnyebb lesz a vendégek számára az öltözés.