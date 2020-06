Felkerült az ötszázadik békéscsabai szócikk

A közelmúltban került fel a BékésWiki helyismereti enciklopédiába az 500. békéscsabai vonatkozású szócikk. Ennek kapcsán beszélgettünk az online enciklopédia szerkesztőjével, Juhász Zoltánnal.

Még májusban írtunk részletesen a Békés Megyei Könyvtár online adatbázisáról, a BékésWikiről. Akkor Rakonczás Szilvia, a könyvtár igazgatója mutatta be nekünk a honlapot.

A közelmúltban felkerült az 500. békéscsabai vonatkozású szócikk, és ezen alkalomból Juhász Zoltánnal, a BékésWiki szerkesztőjével beszélgettünk az adatbázis múltjáról, jövőjéről és arról , hogy milyen nehézségek árán készül el egy-egy bejegyzés az oldalon.

– Talán kezdjük is azzal, ami miatt beszélgetünk. Mi lett az 500. békéscsabai bejegyzés?

– Auschwitzba hurcolt iskolatársak emléktáblája címet kapta az ötszázadik, és ahogy a nevéből is rá lehet jönni, egy emléktábláról van szó, ami a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskolában avattak fel az elhurcolt gyerekek emlékére. A kép egyelőre hiányzik, ugyanis a járványhelyzet miatt még nem volt lehetőségünk lefotózni.

– És az elsőre is emlékszel?

– Az elején én még nem voltam itt, ugyanis 2016 nyarán kezdtem el a könyvtárban dolgozni, de a prezentációkból kiderült, hogy Haan Lajos evangélikus lelkész, tanító és történész szócikke volt az első, amit azóta már kiegészítettünk és képeket is csatoltunk hozzá.

– Érdemes megemlíteni talán, hogy ki volt előtted az, aki elkezdte ezt a hatalmas, talán soha véget nem érő munkát.

– Vincze Andrea és Benyó Barbara kezdte el csinálni, és Barbara volt az, aki először tartott prezentációt az oldalról még 2008-ban. Sajnos az első négy év munkája elveszett, ugyanis 2011-ben egy merevlemezhibának köszönhetően újra kellett írni az egész enciklopédiát, tehát attól az évtől új időszámításba kezdett a BékésWiki.

– Ez nem hangzik túl jól. Lehet tudni, hogy hány szócikk veszett akkor el?

– Pontosan nem tudom, de jelentős munka ment kárba, viszont az addigi tapasztalatokra lehetett támaszkodni, így abból a szempontból nem a nulláról kellett kezdeni, hogy már tudtuk, hogy hova kell nyúlni az információkért.

– Ha már szóba jött, honnan szerzitek be azt a sok forrásanyagot, amiből dolgoztok?

– A szerzői jogok által nem védett képeket digitalizáljuk könyvekből, folyóiratokból, de más közgyűjteménytől, például múzeumokból vagy levéltártól kapunk anyagokat, illetve nem ritka, hogy olvasók bocsátják rendelkezésünkre felvételeket. Én néha, amikor csabai vonatkozású sportolókról írok, a sportegyesületeket is megkeresem, és ők mindig készséggel segítenek.

– Nemrégiben elértétek a négymilliós megtekintést. Melyek azok a cikkek, amiket a legtöbben olvasnak?

– A legelső helyen Lipták Pál, a Békés Megyei Könyvtár alapítója van több mint 170 ezer megtekintéssel. Második helyen van a Békés Megyei Könyvtár, több mint 66 ezer klikkel és a dobogó legalsó fokán az a helyismereti vetélkedő van, amit még az online enciklopédia újraindulásának alkalmából rendeztünk meg.

– Gondolom vannak könnyebb és nehezebb anyagok is. Melyik az, amivel a legtöbb munkád volt az elmúlt négy évben?

– Az imént említett Lipták Pál neve alá tartozó bejegyzéssel nagyon sok munkám volt, de úgy éreztük, hogy meg kell tisztelnünk azzal a személyét, hogy a lehető legrészletesebb anyagot állítjuk össze róla. Rengeteg enciklopédiát és folyóiratot bogarásztam át, mire megírtam azt a terjedelmes cikket, amit most bárki elolvashat.

– És melyik a személyes kedvenced a több száz bejegyzésből?

– Igazából mindegyik nagyon érdekes számomra, sok mindent megtudok egy-egy oldal megírásakor, de ha mindenképpen ki kéne emelni egyet, akkor a békéscsabai röplabdacsapat szócikkét mondanám, amit ugyancsak újságcikkekből állítottam össze és még az elnök is köszönőlevelet írt az elkészüléséért.

– Mi alapján dől el az, hogy mi fog legközelebb felkerülni az oldalra?

– Van egy listánk, ezen körülbelül 50 híres ember, épület, egyesület szerepel, akiket szeretnénk mihamarabb feltölteni, de ez folyamatosan bővül, tehát sosem fogunk kifogyni a témából. Ezen kívül figyeljük az évfordulókat, fontosabb eseményeket, hogy aktuálisak is legyünk.

– Megtudhatjuk, hogy most mi következik ezen a bizonyos listán?

– Most a Békés megyei vonatkozású emléktáblákon dolgozunk. Az adatbázisban már közel kétszáz csabai tábla van, de szeretnénk a többi településre is nagyobb hangsúlyt fektetni, mégiscsak BékésWiki az oldal neve, és ez nem csak Békéscsabát jelenti, tehát oda kell figyelni a többi településre is.

– Mennyi szócikk van fent az oldalon és milyen arányban vannak fent a megye települései?

– Pontosan 1533 szócikk van, és ebből 500 békéscsabai, a többi pedig más-más falu vagy város, de elmondható, hogy minél kisebb a település, annál kevesebb az információ.

– Mi kell ahhoz, hogy valami felkerüljön az oldalra? Bejöhetek magánemberként is ötletet adni, vagy azért nem árt, ha hozok is esetleg egy képet vagy leírást az adott témáról, mielőtt „kiosztom a feladatot”?

– Az olvasók rendszeresen fel szokták hívni a figyelmünket egyes témákra, de persze csak akkor fog felkerülni az enciklopédiára, ha elegendő forrást találunk hozzá.

– Nem először fogalmazol többesszámban. Ezek szerint nem egyedül csinálod a bejegyzéseket. Kik segítenek?

– Több, a könyvtárban dolgozó, helytörténetek iránt érdeklődő munkatársam segít teljesen önkéntes alapon. Általában választanak a listából egy-egy témát és feldolgozzák azt.

– Vannak olyan szócikkek, amikkel elkezdtetek dolgozni, de soha nem került ki?

– Igen, van egy pár olyan anyag, amibe belefogtunk, de egy idő után nem találtunk róla információt és jegeljük a cikket addig, amíg nem kerül elő több forrás.

– Nem úgy tűnik, mint aki veszített volna a lelkesedéséből, pedig elég sok leütött karakter van már mögötted.

– Mindig motivál az egyre nagyobb érdeklődés és az, hogy egyre több helyen linkelik be a szócikkeinket.