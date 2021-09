Félezernyi segítő mozdult meg a szeghalmi kislányért

Idén immár ötödik alkalommal rendeztek úgynevezett 24 órás salaktaposást Szeghalom sportpályáján, szeptember harmadik hétvégéjén. A jótékony kilométergyűjtés célja egy szeghalmi kislány gyógykezelésének segítése. Az egy napos rendezvény alatt közel félezren mozdultak meg a kislányért.

– Azért salaktaposás a neve, mert így nem csak futva, hanem gyalogolva is részt lehetett rajta venni. Most jótékonysági céllal, egy szeghalmi kislány, Czebe Zsóka gyógykezelésére gyűjtöttünk, így egy kávé, csoki, pizza árával vagy akár többel is hozzájárulhattak a résztvevők a célunk eléréséhez – árulta el Papné Somogyi Zsuzsanna, a szervező Pákász Futam SE elnöke.

Az egész napos megmozdulásra, folyamatosan érkeztek a résztvevők, szeptember 18-án szombat délután hat órától másnap 18 óráig tartott az esemény. A végső mérleg alapján közel félezer résztvevő, egészen pontosan 477 fő, összesen 473 órát töltött a futópályán és több mint kétmillió métert, azaz 2038 kilométert teljesített.

– Így virtuálisan a Franciaországi Toulouse –ig jutottunk el.. Ez egyébként 5107 kört jelent a város 400 méteres futópályáján. Nagyon szép és rekord eredmények születtek. A másfél éves éppen járni tudó egy körétől a 110 kilométeres összteljesítményig – részletezte Papné Somogyi Zsuzsanna.

Hozzátette, azok, akik ott voltak a rendezvényen egy jótékonysági célt szolgáltak, hiszen adományaikkal a kis Zsóka gyógykezeléséhez járultak hozzá összesen 634 ezer 360 forinttal. Mint ahogy hírportálunk korábban megírta:

a kislány születésekor minimális oxigénhiányos állapotba került, és ötéves elmúlt, amikor elkezdett egyedül járni, ami a mai napig nem stabil. Beszélni sem tud, de vannak taktikái arra, hogy megértsék.

Zsóka szülei folyamatosan keresik számára a lehetőségeket, és egy új kezeléssel sokat javult az állapota. Ahhoz azonban, hogy a terápiával elérje célját, azaz stabilan egyedül járjon, beszéde beinduljon és az önállósága is fejlődjön, minimum egy éven át minden hónapban részt kell vennie az egyhetes tréningen. Az elérni kívánt összeg Zsóka részére, ami tartalmazza az egyéves terápiát és annak járulékos költségeit, összesen 4,2 millió forint.

Papné Somogyi Zsuzsanna, mindezekkel kapcsolatban hozzátette:

a salaktaposás és az adományozás is sokakat megmozgatott, de a kislánynak még ezzel sem gyűlt össze a kezeléshez szükséges összeg.

– Ezért arra gondoltunk, hogy az összegyűjtött kilométereket is szívesen eladnánk, ezzel is tovább segítve Zsókát és családját. Aki szeretne úgymond kilométereket vásárolni, mert nem tudott részt venni a hétvégi megmozduláson, de szívesen támogatná a kislány kezelését, most ebben a formában megteheti – tette hozzá Papné Somogyi Zsuzsanna.