Fél évszázada lottólázban égett Mezőkovácsháza

Játszani, nyerni mindig szerettek az emberek. Mezőkovácsházán napra pontosan ötven éve, 1970. június 13-án jelent meg az a tudósítás, ami arról számolt be, hogy e településen húzták ki a lottósorsolós gömbből a helyiek az öt nyerőszámot. Nosztalgiázzunk kicsit e kerek, félévszázados jeles alkalom kapcsán! És figyeljük, hogy ezen a hétvégén valakinek kedvez-e a szerencse, vajon, hazaviszi-e a 888 milliós öttalálatos nyereményt.

Magyarország területén először 1763-ban rendeztek lottójátékot, ezt azonban akkor még csekély érdeklődés övezte. 1868-ban létrejött a Magyar Királyi Lottóigazgatóság, ami évi 3 millió forinttal gazdagította a költségvetést. Teltek az évek, az évszázadok, megyénkben is többször megjelentek a sorsolási gömbbel. A mezőkovácsháziak többször húzhatták az ötös lottó számait. 1970 júniusában is, tehát éppen 50 évvel ezelőtt.

Ahogy arról a Békés Megyei Népújság beszámolt, a községből és a környék falvaiból is sok lottózó kollektíva elment a művelődési központba, ami meg is telt. A közönséget vidám műsorral szórakoztatták népszerű énekesek, többek között Szécsi Pál, akit vastapssal fogadtak: ,,A délelőtt fénypontja a bűvös golyók, illetve a számok sorsolása volt. Nagy tapssal üdvözölték a résztvevők a közönség soraiból kikerült számhúzókat, akik között Talpai István rendőr alezredes, a járási rendőrkapitányság vezetője is helyet foglalt, ugyanis a sorsolásnál kihúzták a belépőjegyének a számát, így bekerült az ötök közé. A számhúzók megkapták a lottó-babát ajándékul. Az első számot, a 42-est Lénárt Mariann húzta ki. Őt követte Németh Béla gimnáziumi tanár. Diákjai nagy tapssal köszöntötték, amikor kihúzta a 12-es számot. Tarpai István a 15-öst tartotta a magasba. S közben a sorok között elhangzott: Kettesem van!,, A félévszázados újságcikkhez készített Demény Gyula fotót. A képaláírásból azt tudtuk meg, hogy akkor, régen, az ötödik számot, a 87-est Krnács István húzta ki.

A számhúzás pillanatait egy kollektíva is a helyszínen izgulta végig, 130 szelvénnyel játszottak. Csupán egy hármasuk lett és két kettes akadt a szelvényeiken. Akkor, a 24. játékhéten a nyertes számok a következők voltak: 12, 15, 42, 45, 87. Ötven év múltán, 2020-ban, a 24. játékhéten a várható főnyeremény: 888 millió forint.