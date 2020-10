Felélték a tavaszi gyógyszerkészletet Békés megyében

Tavasszal a koronavírus-járvány miatt több gyógyszertárban is hiány alakult ki. A szájmaszkok, a kézfertőtlenítők és sokszor még az egyes vény nélkül vásárolható népszerű fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők is pillanatok alatt elfogytak. Az akkor felvásárolt gyógyszereket a lakosság úgy tűnik, felhasználta, a forgalmi adatok alapján újra többen kezdték el látogatni a patikákat, de ez még mindig csak a „normál” állapotoknak felel meg. Ennek megfelelően nincs hiány a gyógyszertárakban a pirulákból.

Fogyóban a lakosságnál a márciusban felvásárolt gyógyszerállomány, az áprilisi és májusi csökkenés után a következő hónapokban újra növekedni kezdett a békési patikák forgalma, ami egyébként hasonlóan alakult, mint az országos trendek – derült ki a Hiflylabs Zrt. hírportálunknak küldött adataiból. Ennek ellenére az általunk megkérdezett békési patikák és dr. Melczer Mária Ágnes, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Békés Megyei Szervezetének elnöke is megerősítette, hogy gyógyszerekből nincs hiány. Hozzátette: lehet ugyan készítmény, amely éppen nem elérhető egy adott gyógyszertárban, de ez nem kirívó, és ilyen helyzetek korábban is adódhattak.

Márciusban egyébként közel 30 százalékkal több pirulát vettek magukhoz a békésiek, mint azt megelőzően, az egy főre jutó gyógyszerforgalom a tavaszi időszakban közel 6 ezer forint volt, mely nyárra 4,5 ezer forintra süllyedt. A Hiflylabs Zrt. adataiból kiderült, míg márciusban átlagosan fejenként több mint két doboz gyógyszert vettek megyénk lakói, addig nyár vége felé közel fél dobozzal kevesebbet vittek el a patikákból.

– A legfrissebb gyógyszerköltési adatokból egyébként már a normál szintre történő visszarendeződés látszik, gyakorlatilag minden gyógyszercsoportban emelkedett a forgalom, így a májusi mélypont után a nyár közepén már átlagon felüli mennyiségű gyógyszer fogyott a hazai patikákban – mondta a Hiflylabs Zrt. igazgatósági elnöke. Virág Zsolt hozzátette: a vényköteles gyógyszerek forgalma a múlt évi átlagot, az előző év azonos időszakát is meghaladja.

A szakértő szerint az emelkedésben több tényező is közrejátszik. Egyrészt a korlátozások feloldása után már szabadabban mozgott a lakosság, ez pedig a fertőző betegségek általános okozója is lehet. Másrészt most fordultak orvoshoz azok, akik tavasszal, kisebb, nem sürgős panaszaikkal nem keresték fel a rendelőt. Megjegyezte: a nyári időszakban csökkent az antibiotikumok és a vírus elleni szerek forgalma, azonban ez a következő időszakban változhat.

Az idei és a tavalyi év adatait összevetve pedig kiderült, a bruttó fogyasztói árakat nézve a parazitaellenes készítményeknek, a tápcsatorna- és anyagcserezavarokra szedett piruláknak, a kardiovaszkuláris, valamint a központi idegrendszer problémáira felírt gyógyszereknek volt a legnagyobb forgalma Békésben.