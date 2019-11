Felállították a város karácsonyfáját

Helyére emelték a város karácsonyfáját pénteken délelőtt Békésen.

Mint megtudtuk, a fenyőfát lakossági felajánlásból választották ki. Tavaly olyan sokan ajánlották fel saját fenyőjüket, hogy idén azok közül jelölték ki azt a több mint 20 éves növényt, ami a város karácsonyfája lett. Ahogy minden évben, most is a Békés Drén Kft. és a tűzoltók segítettek a fa kivágásában és a város főterére történő szállításában. A fenyőfa feldíszítésében a kulturális központ munkatársai vettek részt, és a Nefelejcs Békési Hagyományőrző Közhasznú Egyesület által készített óriási adventi koszorú is a helyére került. Az első adventi gyertyát Kálmán Tibor, Békés polgármestere jövő vasárnap 10.30 órakor fogja meggyújtani a Széchenyi téren.