Feladata a gyülekezetépítés is a medgyesegyházi evangélikus lelkésznek

Tóth Károly evangélikus lelkészt a püspök augusztus 1-jével felmentette a Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközségben végzett helyettes lelkészi szolgálat alól.

Azóta Szigethy Szilárd az egyházközség megválasztott lelkésze. Emellett augusztus 1-től 2020. június 15-éig intézménylelkészi feladatokat lát el az Orosházi Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban.

A 120 éves medgyesegyházi evangélikus templomban ünnepi istentisztelet keretében Kondor Péter püspök vezetésével adtak hálát a hívek a minap templomukért, amelyhez megannyi keresztelő, konfirmáció, esküvő emléke kötődik. Nagy Zoltán esperes ezután beiktatta hivatalába a megválasztott lelkészt, aki elmondta, öt évig szolgált az orosházi evangélikus iskolában iskolalelkészként, és az orosházi gyülekezeti munkába is besegített.

– A medgyesegyházi egykor nagy gyülekezet volt, mára sajnos lecsökkent a létszáma. A gyülekezetalapító, templomépítő ősök leszármazottai közül sokan itt élnek még. Az a reménységem, hogy minél több családot megszólítsak, s akik távol kerültek, azok újra lelki otthonra találjanak itt.

– Az első feladataim közé tartozik így szeptember elején a hittanórák elindítása Medgyesegyházán és Csanádapácán. Szeretném a legkisebbeket is megszólítani, októbertől tervezzük az óvodai hittanfoglalkozásokat is. A gyerekeknek és szüleiknek havonta családos istentiszteletet tartunk. Nagyon fontosnak tartom a látogatásokat, eljutni azokhoz, akik valamilyen okból már nem tudják rendszeresen látogatni az alkalmainkat – mondta a lelkész. Hozzátette: – Az egyházi ingatlanok körül is sok a tennivaló, nem lesz időm unatkozni.