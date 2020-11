Fehér tok, csuka és ponty is horogra akadt a hónap fogásai között

Ismét remek sztorik és képek érkeztek a Beol.hu hírportál és a Békés Megyei Hírlap A hónap fogása című játékának közelmúltbeli, októberi fordulójában. A történeteket ezúttal is az internetes szavazáson a három legtöbb voksot kapott horgász segítségével idéztük fel.

Az első helyen Skaliczki Viktor végzett a közönségszavazáson, aki a gyulai Munkácsy-tóból fogott ki egy gyönyörű, több mint 13 kilós pontyot. A huszonöt éves békéscsabai fiatalember hatesztendős kora óta pecázik.

– A családunkban minden férfi horgászott már akkor is, természetesen engem ugyancsak magukkal vittek a vízpartra, megszerettem ezt a hobbit – árulta el hírportálunknak, majd hozzátette, Gyomán az egyik holtág mellett van egy nyaralójuk, ha lehetősége engedi, oda jár ki. Ha kevesebb az ideje, akkor az Élővíz-csatornát választja.

– Bár sokan nem gondolják, de ott is szép példányokat lehet fogni – mondta kérdésünkre. Az egyébként logisztikai területen dolgozó szakembertől megtudtuk,

a legnagyobb fogása egy 15 kiló 20 dekás ponty, amit a Néveri-tavon emelt ki a vízből. A hónap fogása októberi fordulóját megnyerő horgász a gyulai Munkácsy-tavon fogta ki a 13 kiló 40 dekás pontyot.

– Nyáron már jártam a fürdővárosi horgászvíznél, és nagyon megtetszett, így visszatértem – fogalmazott. A peca egyébként nem indult jól, délelőtt több rontott kapás, leakadt hal volt, majd több óra ücsörgés.

– Délután fél 3 körül egy nem túl erőteljes, hajlítgatós kapásra lettem figyelmes, bevágás után azt hittem, hogy csak valami ágat, nádat húzok, jött egyenletesen kifelé a nehéz súly – folytatta az elbeszélést Skaliczki Viktor. – Mikor erőteljesen megindult jobbra, akkor tudatosult bennem, hogy nagyobb hallal van dolgom. Elég magas volt a part, és a kis méretű merítőm miatt gondoltam, segítséget kérek a szomszédoktól, de sajnos egyikőjük sem hallotta a kiáltásomat. A halat 20-25 perc fárasztás után merítettem meg, de kiemelni még mindig nem mertem, nehogy szakadjon a háló. Ekkor hirtelen a másik botomon is kapás lett, füstölt a fék. Ekkor ismét megpróbálkoztam a szomszédtól való segítségkéréssel, ám most kicsit hangosabban. Szerencsére egyből jött is a segítség, hozott nagyobb merítőt és halbölcsőt, így kíméletesen ki tudtuk venni a halat, mérlegeltük, fertőtlenítettük. A ponty súlya 13,4 kiló volt. Egy gyors kép után visszaengedtem a tóba, majd siettem a másik bothoz, amin a „kistesó” volt, egy 1,5 kilós példány. Volt kavar rendesen, egy kis pánik, jó sok izgalom és nagy öröm. Utóbbit fokozta, hogy nem sokkal később másik két, 10 kiló feletti pontyot is fogtam. Összességében egy eredményes napot tudhattam magam mögött. Jó peca volt.

A második legtöbb szavazatot a 12 éves szeghalmi Bak István kapta, aki az észak-békési város egyik csatornájában egy 57 centis, két és fél kilós csukát fogott. Külön érdekesség, hogy a fiatalember alig néhány hónapja horgászik.

– Nem olyan régen kimentem az egyik barátommal pecázni, aki megengedte, hogy dobjak egy párat, akkor rá is kapott egy jó nagy csuka, de sajnos kijött a horog a szájából – idézte fel az előzményeket István. Mint megtudtuk, néhány héttel később visszamentek ugyanarra a helyszínre, és akkor már volt saját felszerelése. Nagyjából a harmadik dobásra rá is kapott a két és fél kilós, 57 centi hosszú csuka. Nem kizárt, hogy ez az a példány, ami két héttel korábban is rákapott, de kijött a horog a szájából. Mint megtudtuk, a fogáshoz alig öt percre volt szükség. Azóta pedig a jó tanulónak számító fiatalember már több kiváló horgászaton is túl van, volt, hogy három csukát fogott egymás után.

A harmadik helyen a csorvási Szatmári István végzett, aki 270 kilométerre Békés megyétől, Maconkán egy 22,67 kilós fehér tokot fogott. Az izgalmas történet a Rekord-tónál történt.

– A hármas álláson foglaltunk helyet, egyébként is csak három állás található ott – emlékezett vissza kérdésünkre Szatmári István. Mint elmondta, reggel 10 óra körül érkeztek meg a helyszínre, kipakoltak, és várták a „csodát”. Délután három és négy óra között jött is a kapás, és jó másfél-két óra fárasztást követően sikerült a partra emelni a fehér tokot, ami a csorvási horgász régi álma volt.

Szatmári István kérdésünkre elárulta, gyermekkorában sokat horgászott, majd négy-öt éve kezdte újra nagyobb lendülettel a hobbit. Van egy baráti társaságuk, melynek tagjaival néha elmennek négy-öt napra is horgászni. A legnagyobb fogása korábban egy 10 kilós amur és egy

9 kiló 80 dekás tőponty volt.