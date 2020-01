Fával és szénnel is segítik a rászorulókat

A hideg, az éjszakánként egyre erősebben jelentkező fagyok beköszöntével párhuzamosan számos megyei településen fordítanak még az átlagosnál is nagyobb figyelmet a nehéz helyzetben élőkre. Fával, szénnel és egyéb támogatásokkal is igyekeznek segíteni.

Békésen a szociális szolgáltató központ a saját szakemberei munkája mellett együttműködik a rendőrséggel, a polgárőrséggel és a lakossággal is. Amint bejelentés érkezik hozzájuk arról, hogy valahol nem füstöl a kémény, nem látnak mozgást, vagy a lakó nehéz helyzetbe került, azonnal igyekeznek tenni értük. Lehet igényelni átmeneti segélyt, illetve lakásfenntartási támogatást, utóbbit a téli időszakban elsősorban a gázszámlánál veszik igénybe az érintettek. Paplannal, matraccal és hálózsákkal ugyancsak tudnak segíteni. A városban egyébként a civil szervezetek is nagyon aktívak a karitatív területen.

Gyarmati Sándor, a békési polgárőrség elnöke hírportálunknak elmondta, ebben a fűtési szezonban szerencsére még komolyabb beavatkozásra nem volt szükség a részükről.

– Egy alkalommal kértek tőlünk segítséget a hivatalos szervek, mert olyan jelzést kaptak, hogy a háztulajdonos nem mutatkozik – idézte fel az esetet. – Az illető valóban nem nyitott ajtót, aminek prózai okai volt, az ismerőseivel bent italozott. Gyarmati Sándor kiemelte, lassan ugyan, de érződik a mentalitás átalakulása.

– Korábban a nehéz helyzetben élők egy komolyabb részére jellemző volt, hogy akkor kezdtek tüzelő után kapkodni, amikor beálltak a nagy hidegek. Mostanra ez változott, többen felkészülnek a télre – húzta alá. Az elmúlt fűtési szezonokban a polgárőrség, illetve maga Gyarmati Sándor is több alkalommal segített a saját tüzelőjéből.

– Nagyon érdekes, hogy akadt olyan teljesen jó egészségi állapotnak örvendő férfi, akinek ez sem volt elég, még azt is elvárta, hogy felaprítsuk a fát és be is gyújtsunk – fogalmazott.

– Időseknél, nehezen mozgó embereknél ezt megtesszük, de azt a kérést akkor túlzásnak éreztük. Érdekes adalék, hogy az adventi programokon a polgárőrök kolbászt is sütöttek, a kolbászzsírból pedig szintén vittek rászorulóknak. A többség jól fogadta, de akadt olyan, aki hiányolta, hogy miért nem „szervíroztak” rögtön kenyeret is. Persze nem ez a jellemző, de nem is egy alkalommal fordul elő ilyesmi. – Természetesen ettől függetlenül ugyanúgy figyelünk a külterületekre, a korábbi zártkertekre, a nehéz helyzetben élőkre, mint eddig.

Hegedűs Roland, Hunya polgármestere hírportálunknak elmondta, 2016 óta immáron negyedik alkalommal pályáztak sikeresen barnakőszénre. Ebben az évben 152 mázsa tüzelő beszerzésére nyílt lehetőségük, amivel a községben élő rászorulókat segítik. Az önkormányzat rendelkezik némi tüzelőfával is, ami kiszáradt, elkorhadt, kényszerből kivágott fákból tevődik össze. Ebből egyedi igénylés alapján olyanokat támogatnak, akik átlépik a szén igényléséhez szükséges jövedelemhatárt, illetve, akik váratlanul nehéz helyzetbe kerülnek.