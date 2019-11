Faültetéssel válhat klímabarát várossá

Kiemelt hangsúlyt kap Tótkomlós életében a környezetvédelem, a fásítás.

A közösségi médiában létrehozott, 10 millió fa elnevezésű csoport felhívásához csatlakozva harmincan úgy döntöttek a hétvégén, hogy fákat ültetnek a Száraz-ér partján, az Ó-temetőhöz közeli részen. Tíz nagyméretű, konténeres fűzfa és majd kétszáz darab kisebb gyümölcsfa került a földbe. A nagyobb fákat vásárolták, a kisebbek az orosházi Rágyánszki kertészet felajánlásai voltak.

A megmozdulás szervezője Halászné Dani Edit képviselő volt. Érdeklődésünkre elmondta, civilek, képviselők és Zsura Zoltán polgármester is fásítottak.

– Ez csak a kezdet. Felmérjük a beültethető önkormányzati területeket, hogy még nagyobb lendülettel koncentrálhassunk a fásításra, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy Tótkomlós zöld, klímabarát település legyen. Felhívást fogalmaztunk meg: a lakosok saját kertjükben, házuk előtt is ültessenek néhány fát. A klímaváltozás negatív hatásainak csökkentéséhez ők is hozzájárulhatnak – tette hozzá az ötletgazda.