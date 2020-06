Fáradhatatlanul dolgoztak Gyulán

Gyula Városért kitüntetésre javasolja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye gyulai telephelyein dolgozó munkatársait dr. Görgényi Ernő polgármester.

A városvezető erről a Facebook-oldalán számolt be, kiemelve, hogy a szociális ágazat dolgozóit is a koronavírus elleni védekezés hőseinek tartja, hiszen a járvány idején is fáradhatatlanul dolgoztak a gyulai idős és rászoruló polgárokért, ezzel sokat tettek azért, hogy megnyerjük a vírus elleni küzdelem első menetét.