Fákat ültetnek a szikháti állatmenhelynél

Szikháton, a kutyamenhelyen ültettek fákat az ellenzéki összefogás képviselőjelöltjei, szimpatizánsok szerdán. Sérelmezték egyúttal a menhelyre vezető út rossz állapotát. Dávid Zoltán polgármester azt ígérte, megkeresik a megoldást az út felújítására.

Az ellenzékiek akciójukat környezetvédelmet és természetvédelmet érintő programismertető eseményként hirdették meg, ahol dr. Szabó Ervin, a Közösen Orosháza Városáért! polgármesterjelöltje kiemelte, az ellenzéki összefogás számára a természet- és állatvédelem is fontos.

– Önkormányzati képviselőként öt éven át kértem a testületet, az ide vezető, járhatatlan utat javítsuk meg saját erőből. Nem sikerült ebben eredményt elérni – mondta, majd Papp Róbert képviselőjelölt egy programelemről beszélt, amivel az elballagó középiskolások faültetését szorgalmazzák.

– Ahogyan eddig is igyekeztünk minden lehetőséget megragadni a segítségnyújtásra, most is támogatjuk az állatvédőket – nyilatkozta az Oroscafe.hu hírportálnak Dávid Zoltán, a város polgármestere. – A menhelyre vezető út állapotát szakember segítségével felmérjük, majd megkeressük a megoldást arra, hogyan javítsunk az út minőségén, megkönnyítve ezzel a kijutást Szikhátra.

A telephely vezetőjével egyeztetve az önkormányzat a korábban ültetett akácfák mellé platánfákat helyez el a menhely területén.