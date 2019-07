Facebookon keres munkát sok fiatal

A világhálót ma már nem csak a friss hírek, információk beszerzésére, kommunikációra vagy vásárlásra használjuk, egyre többen igyekeznek megtalálni rajta új munkahelyüket is – derül ki a legújabb kutatásokból. Megtudtuk, a fiatalabb generációra ez különösen érvényes.

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) és a SentiOne nemzetközi közösségi médiafigyelő cégcsoport együttes kutatásának eredménye megmutatja, leginkább a közösségi média, azon belül a Facebook, amin keresztül a Z és az Y generáció tagjai a legtöbb információt kaphatják az álláskereséssel és a munka világával kapcsolatban – olvasható a METU sajtóközleményében.

A tanintézmény és a cégcsoport vizsgálata a teljes magyar nyelvű, publikus internetes tartalmakat lefedve mérte fel a témához kapcsolódó kulcsszavak előfordulási gyakoriságát. A hazánkban legtöbb felhasználóval rendelkező Facebook ezen a téren messze megelőz minden más oldalt: a 2018 és 2019 márciusa közötti időszakban csaknem 2,3 millió említést regisztráltak a felületen az olyan kulcsszavakra, mint az állás, a pályakezdő, a vállalkozás, a gyakornok, a multi vagy a munkahely. Ez önmagában több mint a top 10-ben szereplő másik kilenc oldalon fellelhető összes, mintegy kétmillió említés.

A tartalmak túlnyomó része pedig nem a fiataloknak, hanem sokkal inkább róluk szól. A posztok, bejegyzések és hozzászólások többnyire a generációs jellegzetességeket és különbségeket, az ezekből adódó nehézségeket, az Y-ok és a Z-k foglalkoztatásának kihívásait, illetve lehetőségeit elemzik. A leggyakoribb témák között szerepelt a fiatalok munkakeresése kapcsán a kapunyitási pánik, a pályakezdéssel kapcsolatos bizonytalanság, a lakhatás és a hosszú távú megélhetés kérdésköre is.

Kozma Zoltán tanácsadó, klinikai szakpszichológus elmondta, a fiatalok élete a Facebookon folyik. Ott bonyolódnak le a kapcsolatok és az információáramlás, így nem csoda, hogy az álláskeresés is a közösségi oldalon keresztül zajlik. Ez természetes folyamatnak mondható, hiszen a Z és az Y generáció személyisége már ebben fejlődött ki. Hozzátette, ennek előnye is van, hiszen sokkal gyorsabb, mint a korábbi nyomtatott apróhirdetések böngészése, azonban problémaként merülhet fel, hogy nem feltétlenül az adott elvárások mentén keresnek maguknak munkát. A mostani ifjak többsége ugyanis azonnal akar magának mindent, nem képes várakozni, és ebből adódóan könnyen eltérhet a valóságtól is.

A szakember kifejtette, a jó eredményhez szükség van az önismeretre, aminek birtokában reális célok valósulhatnak meg. Amennyiben erre nem képes az egyén, úgy csalódássá válhat számára az álláskeresés. A friss végzettséggel rendelkezőknek pedig a munkába állás egyébként is érzelmileg megterhelő feladat, hiszen abban helyenként alá kell rendelődni a vezetőségnek, beilleszkedni a kollégák közé, mindemellett olyan mértékű felelősségvállalással is járhat, amivel korábban még nem találkoztak. Sokaknak azonban alig húszévesen még nem fejlődött ki megfelelően a stressztűrő képességük, önkontrolljuk és alkalmazkodó képességük, melyek konfliktusforrássá válhatnak.

Ez egy olyan életszakasz, amit kiemelten kell kezelni, a szülőknek, nagyszülőknek támogatniuk kell a fiatalokat – például saját tapasztalataik átadásával –, mert kevesen vannak igazán felkészülve ebben a korban az új kihívásokra.