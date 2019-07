Fából készítenek kiegészítőket, cserébe facsemetéket ültetnek

Fából készít pénztárcát és egyéb kiegészítőket az a szarvasi fiatalok által alapított cég, amely a természetnek megpróbálja visszaadni, amit elvett. Minden eladott termékük után – az Erdőmentők szervezettel szövetkezve – egy fát ültetnek el.

Demcsák Balázsban, a deer.wood tulajdonosában még 2014-ben fogalmazódott meg a gondolat a fából készülő termékek forgalmazása kapcsán, ám társával, Fabó Gergővel csak a tavalyi év végén „vágták fejszéjüket” a közös projektbe, melynek indulását alapos és gondos tervezés előzte meg.

– Ma már nehéz új dologgal előrukkolni. Inkább azzal lehet kitűnni a tömegből, hogy valamit profin és olyan háttértartalommal csinálunk, amely egy plusz dolgot nyújthat az emberek számára. A természet inspirálta, a kezünk megalkotta. Ez a jelmondat mutatkozik meg minden egyes termékünkben és a márka törekvéseiben is – hangsúlyozta Demcsák Balázs.

A két, jelenleg Szegeden dolgozó fiatal egyedi, fából készült termékeket alkot, amelyek a mindennapi praktikumot szolgálják. Így többek között pénztárcák, kártyatartók, karkötők találhatóak meg a választékban. A saját tervezésű és kézzel tökéletesített termékek egyediek, köszönhető a fa alapanyagok kialakításának. Habár az élet messze sodorta őket szülővárosuktól, Szarvas kultúrája, természeti adottságai identitásuk és munkájuk meghatározó elemeivé váltak.

– Modern és elegáns kiegészítőket készítünk. Mindketten Szarvason nőttünk fel, ahol ott a Körös, a liget, a természet szinte mindenhol. Ez köszön vissza termékeinkben. És ami nagyon fontos, hogy tevékenységünkkel vissza is adjunk a természetnek – hangsúlyozta Fabó Gergő, a cég értékesítési menedzsere. Hozzátette, már a termékek tervezésénél is szempont volt, hogy a lehető legkevesebb hulladék keletkezzen a gyártás során.

A környezettudatos szemlélet abban is megmutatkozik, hogy az alapanyagokat természetesen fenntartható gazdaságból szerzik be. Felvették a kapcsolatot az Erdőmentőkkel is, így minden eladott darab után a szervezet közreműködésével egy fát ültetnek el.

– Az Erdőmentők segítségével és kooperációjával minden egyes eladott termék után egy facsemetét ültetünk, így velünk együtt a vásárló is hozzájárul ahhoz, hogy az erdők fennmaradjanak vagy tovább növekedjenek. Ez egy apró, de nagyon fontos lépés a természetünk megóvásáért – fogalmazott Fabó Gergő.

A két fiatal olyannyira komolyan gondolta az erdők bővítésének lehetőségét, hogy a cél érdekében a héten induló Cervinus Művészeti Fesztiválra VIP-jegyet váltók nevében is ültetnek majd egy-egy facsemetét.