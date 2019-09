Ezúttal is pörgős évad előtt állnak a művészek

Különleges évad vár a Napsugár bábszínházra, ugyanis a csabai bábjáték szeptember 9-én ünnepelte hetvenedik születésnapját.

Lenkefi Zoltán igazgató beszámolójából kiderült, idényüket már a jubileumnak megfelelően kezdik, így 13-án, 14-én, 15-én, valamint 21-én a 70 éves a bábjátszás Békéscsabán című rendezvényükre várják a közönséget.

Kifejtette, a hét évtized az amatőr társulat és a 2005 óta hivatásos bábszínház éveiből adódott össze, ez az időtartam viszont így is ritkaságnak számít a szakmában. Ráadásul vannak még olyan tagok, akik az ötvenes évektől kezdve kapcsolatban vannak a bábjátszással, ezért úgy gondolták, érdemes velük együtt megünnepelni a kerek évfordulót.

Jubileumi programjukban helyet kapnak felnőtteknek, gyermekeknek és babáknak szóló előadások: A lepkeoroszlán, a Gyuszi, a Világszép Nádszálkisasszony, az Évszakok, az Ideje a meghalásnak és A helység kalapácsa. Egy könyvbemutatóval is készülnek, a Napsugártól Napsugárig című művet ismerheti meg a közönség. Hozzátette, a fentieken túl az évad további részében is terveznek még ebben a témában megmozdulásokat.

Az igazgató elárulta, a 2019/2020-as szezonjuk újdonsága pedig a tantermi játékok. Ennek keretében iskolákat látogatnak meg, hogy a gyerekeket megismertessék a bábjátékkal. Természetesen mindemellett folyamatosak lesznek bérletes előadásaik is. Ezek közül már készülnek a Bolondos mesék című előadásukra, amelyet másik két darabbal együtt a népi költészet jegyében álmodtak meg.

A későbbiekben láthatja még a közönségük többek közt a nagyobbaknak szóló Vadhattyúk, Bibedombi Szörnyhatározó és Léghajó a Bodza utcában című játékaikat.

Végül elmondta, ezúttal is lesznek közös munkáik más bábszínházakkal, és a hagyományok szerint a drámaíró versenyüket is megrendezik. Továbbá nem titkolt céljuknak is igyekeznek megfelelni, miszerint a lehetőségeik szerint felnőtt-témákat is színpadra visznek, hiszen a bábozás nem csupán gyerekeknek szólhat. Új épületükről kifejtette, június elejére elkészült az összes kiviteli tervük és az ehhez tartozó költségvetés is, így elindulhat a közbeszerzés. Tehát minden a terveik szerint halad ahhoz, hogy 2021-ben beköltözhessenek a Beliczay-kúriába.