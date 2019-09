Ezüstérmet ért a locsolódalos tánc, akrobatika a pulai vébén

A békéscsabai Varga Adrienn 1998-ban lóugrásban szerzett aranyérmet a szentpétervári tornász-Európa-bajnokságon. Az alma nem esett messze a fájától, ugyanis leánya, a hétéves Lilien idén nyáron freedance kategóriában az egyik táncszövetség (ITD) pulai világbajnokságán lett ezüstérmes. A Szabad Torna Egyesület versenyzői további érmeket is szereztek, és készülnek az idei országos megmérettetésekre, ahonnan a legjobbak kijutnak a jövő évi, bécsi Eb-re.

Ötödik születésnapját ünnepli idén a békéscsabai Szabad Torna SE, és világbajnoki érmekkel, helyezésekkel bizonyították, hogy ott vannak a freedance (nyílt tánckategória) nemzetközi élmezőnyében. Varga Adrienn kislánya, Lilien mellett ezüstérmet szerzett a 10–13 évesek között a Biró Fanni, Kincses Eszter, Kincses Veronika, Kocsis Viktória, Rálik Dorka és Tacsi Dóra összeállítású csapat.

Bronzérmet, negyedik és hatodik helyezést is kiérdemeltek a békéscsabai sportegyesület különböző formációi. Érdekesség, hogy egy locsolóversre alapuló dalra és zenére készítették az edzők, Varga Adrienn és Knyihár Éva az egyik ezüstérmet hozó koreográfiát.

– Jól kiegészítjük egymást Évával, ő ugyanis moderntánc-oktató, így elsősorban a táncos részeket gyakoroltatja be, én pedig a talajtorna elemeit. Ezután pedig összerakjuk a produkciót – hangsúlyozta Varga Adrienn.

– Amikor abbahagytam a versenyszerű tornát, csapattagként a mostanihoz hasonló táncversenyeken vettem részt, és láttam ebben a sportágban fantáziát. Mégpedig azért, mert nem olimpiai sportág, nincsenek benne kötelezően előírt gyakorlatok, szárnyalhat a fantázia. A gimnasztikai, akrobatikus elemek között nagy a szerepe a cigánykeréknek, a szaltónak is. A versenyzés mellett a gyermekek óvodáskortól szívesen vesznek részt a hobbitorna-foglalkozásainkon, ahol megtanulják a sportág alapjait játékos formában.

És hogy miként jön létre egy adott koreográfia? A két edző kiemelte, ha meghallanak egy jó zenét, már arra jár az agyuk, hogy ehhez milyen tornagyakorlatokat és milyen táncot lehetne társítani, valamint milyen ruhák illenének hozzá. Vannak szóló, kiscsoportos és formációs koreográfiáik.

Az egyik szülő, Biró Csaba elmondta, iskola után heti háromszor-négyszer jó hangulatban, jó csapatban sportolnak a gyerekek. Ez a sportág hozzájárul a jó alakhoz, az akaraterőhöz, a kitartáshoz, sőt, akár a fájdalomtűrő képesség növeléséhez is. Szóval, a gyerekeknek testileg és lelkileg is pluszt ad. A műfaj látványos, és egyre népszerűbb, nemcsak hazánkban, hanem az egész világon.

Varga Adrienn kitért arra, idén november 10-én, valamint 24-én rendezik meg a magyar bajnokságot, illetve a magyar kupát, és erre igyekszenek megfelelően felkészülni. Azért is, mert innen jutnak tovább a legjobbak a jövő évi, bécsi Európa-bajnokságra.

– Öt éve azzal a céllal alapítottuk meg az egyesületet, hogy a gyermekekkel megszerettessük a sportot, hozzájáruljunk az egészséges életmódjukhoz – emelte ki Varga Adrienn. – Erre ezt az új szemléletű és eszköztárú gimnasztika- és tornaalapú, tánctechnikákkal ötvözött sportágat találtuk a legjobbnak, hiszen oktatókként ehhez értünk a legjobban. Az elmúlt évek alatt több hazai szövetség versenyén nyertünk bajnoki címeket, dobogós helyezéseket, különdíjakat. Számunka azonban ennél fontosabb, hogy a gyermekek élvezik, amit csinálnak, és szórakozva sportolnak.