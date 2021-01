Ezért nincs állatorvosi ügyelet Békéscsabán

A megyeszékhelyen már régóta problémát okoz a kisállattartóknak, hogy nincs esti-hétvégi ügyelet, így ha baj éri kedvencüket, csak abban bízhatnak, hogy lesz olyan állatorvos, aki fel is veszi a telefont.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az állatorvosi ügyelet kérdése – ami nemcsak Békéscsabára, hanem az egész megyére vonatkozik – már régóta terítéken van – mondta el megkeresésünkre Dr. Kondé Gábor, a Magyar Állatorvosi Kamara Békés megyei szervezetének elnöke.

Mint ahogy fogalmazott, az állatorvosokat megkérdezve az alábbi kép alakult ki:

– Minden szolgáltató állatorvos heti 60-70 órát dolgozik az ügyeletek nélkül.

Nekik saját maguknak kell kialakítaniuk a praxisukat, és annak működési feltételeit. Tudni kell azt is, hogy a megyei praxisok jelentős része egyszemélyes. Sokaknak a regenerálódás miatt is szükséges a heti két nap pihenőidő és természetesen – amiről csak ritkán esik szó – mindannyiuknak van családja is, akiknek szüksége van anyára, apára, közös programokra – mondta el Dr. Kondé Gábor.

– Az ügyelet – országos szinten is – ahol működik, ott is csak önkéntes alapon létezik – emelte ki a megyei elnök. Nem minden állatorvos akar egy-egy ledolgozott hét után még hétvégén is dolgozni, de az a tapasztalat, hogy ha ilyenkor érkezik megkeresés hozzájuk, nem utasítják el a sürgős eseteket.

A kamara által szervezett, korábban megfelelően működő állatorvosi ügyeleti rendszer

már több mint tíz éve megszűnt a megyeszékhelyen.

Az állatorvosok egy közös telefont tartottak, ami mindig az ügyeletesnél volt, így sürgős esetben azon fogadták a hívásokat.

2018-ban, egy szerencsétlen mérgezéses eset következtében – amikor is a család kutyáját el kellett altatni, mert nem kapott időben orvosi segítséget Békéscsabán – már indult egy petíció a 24 órás állatorvosi ügyelet felállítására, azt akkor közel 1300-an írták alá.

– Míg az orvosi ügyelet megszervezése és biztosítása kötelező önkormányzati feladat, addig az állatorvosi ügyelet biztosítása nem az. A jelzések alapján tudjuk, hogy

a békéscsabai lakosok többsége tart valamilyen házi kedvencet,

többségében kutyát, macskát, de van, akinek tengerimalaca, vagy nyula is van – mondta el Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere.

– Az én családomban is van kutya, éppen ezért én is tájékozódtam arról, hogy hétvégi, vagy éjszakai veszélyhelyzet esetén kihez fordulhatok segítségért. Ismereteim szerint Békéscsabán, Gyulán és Szeghalmon is dolgoznak olyan elhivatott szakemberek, akik akár este, vagy hétvégén is segítenek kis kedvenceinken – tette hozzá Szarvas Péter.

– Városvezető társaimmal nem zárkózunk el attól, hogy az állatorvosokkal egyeztessünk a probléma lehetséges megoldásairól. Azonban az ügyleti rendszer megszervezése és fenntartása mindenképpen az állatorvosok feladata lenne – hangsúlyozta a polgármester.