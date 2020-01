Ezerötszáz ajándékcsomagot osztottak ki Bonnyai Sándorék Kárpátalján

Bonnyai Sándor kifejtette, a rekord annak köszönhető, hogy a korábban is felajánlásokat gyűjtő óvodákhoz, általános és középiskolákhoz, munkahelyi közösségekhez, egyházi gyülekezetekhez, családokhoz újabbak csatlakoztak, nemcsak Békéscsabán és a megyében, hanem az ország számos szegletében folyt az adománygyűjtés.

Az ünnepek előtt 500 ajándékcsomagot rászoruló Békés megyei gyermekek között osztottak ki Zsadányban, Tarhoson, Muronyban, Dobozon és Békésen, 1500-at pedig öt napon keresztül Kárpátalja több településén, így Nagydobronyban – és az ottani gyermekotthonban –, Kisdobronyban, Bótrágyon, Dimicsőn, Tiszaágteleken, Szernyén, Tiszabökényben, Tiszapéterfalván, Oroszkomorócon, tehát komoly távolságokat tettek meg.

Változás volt a korábbiakhoz képest, hogy ezúttal nem cipősdobozokba, hanem celofántasakokba várták a felajánlásokat, egyrészt azért, hogy könnyebb legyen az ajándékcsomagokat átjuttatni a magyar-ukrán határon, másrészt azért, hogy könnyebb legyen a tárolás és a szállítás, így az adományok kisebb helyet foglaltak. Bonnyai Sándor hozzátette, különféle problémák miatt így sem volt könnyű az ajándékcsomagok átjuttatása a határon, de mindig kaptak segítséget.

– Hosszú volt az út, és ahogy megmérettetésekkel, úgy csodákkal is teli – fogalmazott, hangsúlyozva, az élet is ilyen. Úgy véli, a problémákon felül kell emelkedni, azokat meg kell oldani, és a célt sosem szabad szem elől téveszteni. Kiemelte, a szeretetről lehet sokszor és sokféleképpen beszélni, a Karácsonyi Angyalok közösségének tagjai pedig a cselekvő szeretet példái, mondhatni ékkövei.

Hozzátette, a folyamatos akcióknak köszönhetően – a karácsony előtti gyűjtés mellett a tanszercsomagok és a cipők osztásának révén – immár nem idegenként, hanem szinte családtagként tekintenek rájuk a kárpátaljai gyermekek, mindig pozitív fogadtatásban részesülnek.

Bonnyai Sándor elmondta, most, amikor újra találkozott egy-egy fiatallal, egyfajta mérlegelésre is volt lehetősége. Látta a fejlődés, a pozitív változás jeleit, azt, hogy a támogatás, a segítségnyújtás meghozza a várt eredményt, érzékelte, a gyerekek megértették az ajándékcsomagok osztásának üzenetét. Annak idején, öt-hat éve elültettek egy-egy magot a felajánlásokkal, fontosnak nevezte, hogy a folyamatos akciókkal mondhatni öntözik az emberpalántákat. Kiemelte: bebizonyosodott, hogy a szeretet útja járható út, és hogy jó ezen az úton együtt járni.

Láthatta Kamilla önfeledt boldogságát

Bonnyai Sándor egy személyes élményt is megosztott. A 4 éves Kamilla 2018 karácsonya előtt került be a nagydobronyi gyermekotthonba, a csodával határos módon mentették meg, étlen-szomjan találtak rá. 2018 karácsonyán a Karácsonyi Angyalok révén kapta meg élete első karácsonyi ajándékát. Most felemelő volt Sándor számára, hogy ismét találkozhatott a kislánnyal, hogy mesét olvashatott neki, hogy az akció segítségével újra egy ajándékcsomaggal állhatott meg előtte – és hogy láthatta Kamilla önfeledt örömét, boldogságát.