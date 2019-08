Ezer kilométert kerekeztek, Petőfire emlékeztek a berényiek

Az Alföldi Turista Egyesület kerékpárosai húsz évvel ezelőtti túrájuk és Petőfi Sándor halálának 170. évfordulójának emlékére idén ismét kerékpárral tették meg a Mezőberény-Fehéregyháza távot. A költő több alkalommal járt Mezőberényben, 1849-ben is innen indult el Bem táborába, majd jutott el Segesvár mellé. A csapat oda-vissza közel ezer kilométert kerekezett le, és múlt szombaton érkezett haza.

A csoportot Pusztai László vezette, és a csapatban kerékpározott mások mellett a 79 éves Hoffmann Ádám, az egyesület rangidős tagja is – írta Mezőberény város hivatalos oldala. Az indulásnál Siklósi István polgármester, Körösi Mihály és Barna Márton önkormányzati képviselők is jelen voltak, és közösen helyeztek el koszorút a Körös-parti emlékműnél.

A 170 éves évforduló tiszteletére szervezett túra célja az volt, hogy Fehéregyházán is megkoszorúzzák Petőfi emlékművet, ezzel is jelképezve a város kötődését és tiszteletét a költőhöz. Az egyesület húsz éve megtette már egyszer ezt a távot, ennek az évfordulójára is emlékeztek a kihívással.

Petőfi több alkalommal is járt Mezőberényben. 1849-ben a pesti válságos hangulat miatt utazott családjával a megyei településre, Orlayékhoz. A cári beavatkozás híre egyre jobban nyugtalanította. Végül úgy döntött, elindul, hogy csatlakozzon Bem seregéhez. Július 17-re tűzték ki az indulást.

A lovak azonban megbokrosodtak, a kocsit a falnak húzták, a rúd eltörött, csak másnapra javították ki. Reggelizés közben pedig megérkezett Bem üzenete. Rövid tanácskozás után a család az Erdély felé indulás mellett határozott.

Felesége követni akarta bárhová. Július 18-án a Kettős-Körös folyón levő hatalmas deszkakompon átkelve Bem tábora felé vették az irányt. Július 31-én Segesvár mellett, a fehéregyházi csatában eshetett el Petőfi.

Mezőberényben jó néhány mementó őrzi a költő emlékét. A Körös-parton felállított emlékoszlop a Körösön való átkelését idézi meg. Emléktábla, dombormű, a művelődési központ parkjában és a gimnázium előtt szobor tiszteleg a poéta munkássága előtt, emellett Szendrey Júlia szobra is megtalálható a városban.

Az említett, folyónál felállított emlékoszlop volt a túra egyik kiinduló pontja. A mezőberényi csapat tagjai érkezésük után először részt vettek az Ispán-kútnál, majd a Fehéregyházán található Petőfi Múzeum kertjében tartott megemlékezésen. Az egyesület nevében Váradi Lászlóné és Hoffmann Ádám, a mezőberényi önkormányzat nevében Siklósi István polgármester helyezett el koszorút.

A csak oda közel 500 kilométeres távot kerékpárral megtevő csapatot a helyiek örömmel és tisztelettel fogadták. Az egyesület tagjai múlt hétfőn indultak haza Mezőberénybe, és szombaton érkeztek meg a városba.