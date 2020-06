Ezen a nyáron többen fognak kempingezni megyénkben is

A belföldi, azon belül is a természetközeli szállások jócskán felértékelődtek idén a koronavírus miatt. Ennek hatására a Békés megyei kempingeket is többen keresik – tudtuk meg üzemeltetőiktől.

Gyomaendrődön a Pájer Kemping és Strand is a megszokottak szerint várja a kikapcsolódni, üdülni vágyókat – számolt be hírportálunknak Pájer Sándor, a táborhely tulajdonosa. Elmondta, a koronavírus hatására náluk is nőtt – tíz-húsz százalékkal – az érdeklődés, így ebben a szezonban már több mint nyolcvanszázalékos a foglalási arányuk. Hozzátette, akadnak ugyan még üres helyeik, de a tapasztalatok szerint azok is rövidesen betelnek. Véleménye szerint szálláshelyük csábítóereje abban rejlik, hogy jól felszereltek, minden sportolási igényt ki tudnak elégíteni. Továbbá szabadstrandjuk miatt is sokan választják őket. Területük mintegy hétezer négyzetméteres, ahol főként faházas szállások vannak, de előfordulnak náluk sátorozók, illetve elvétve lakókocsival érkezők is. Zenés közösségi programokat elmondása szerint néhány éve már nem rendeznek, mert egyre kevesebb igény volt rá, a nyaralók ugyanis jobb szeretnek saját maguknak gondoskodni a programoktól, idejüket piknikezéssel, főzéssel és barátkozással töltik leginkább.

Gyopároson, a fürdő területén található Termál Kempingben négy új faházat építettek a tavaszi készülődés idején, így összesen már kilenc berendezett, terasszal rendelkező négy-hat-nyolc személy elszállásolására alkalmas faházuk van: – A kempingben korszerűsítettük a közös konyhát és étkezőt. Idén egy gyógyszercég két hónapra tíz darab négyszemélyes sátrat telepít ide július elején gondnokkal, és folyamatosan érkeznek hozzánk pihenni a dolgozóik egyhetes rotációban – mesélt a városüzemeltetési zrt. vezérigazgatója, Benkő Ferenc a lehetőségeikről. Az előző évek kempinges csoportjai azonban a koronavírus miatt az idén nem jönnek Gyopárosra (holland lakókocsisok, Nadi-tábor). A legelszántabb családok azonban már a fürdő nyitásakor megjelentek a kempingben, visszatérő vendégek is vannak. A kemping június 13-i indulása utáni időszak vendégforgalma: lakókocsival: 21 felnőtt 37 éjszakát töltött, 13 diák/nyugdíjas 21 éjszakát. Zsúfoltan maximum 56 lakókocsi fér el a kempingben.

Sarkadon jelentős népszerűségnek örvend az önkormányzati Éden Camp – ismertette dr. Mokán István polgármester, kiemelve, hogy az elmúlt években folyamatosan fejlesztették a létesítményt. Immár több szálláshely, vizesblokk, filagória, kemence, medence áll az érdeklődők rendelkezésére. Rendszeresen tartanak a kempingben rendezvényeket, például születés- és névnapokat, esküvőket és lakodalmakat, táborokat, céges eseményeket. A koronavírus-járvány időszaka alatt ezekre nem volt lehetőség, de amióta véget ért a veszélyhelyzet és ismét lehet bizonyos előírásokkal rendezvényeket tartani, egyre többen veszik ismét igénybe. A városvezető hangsúlyozta: akik egyszer már jártak a területen, azok örömmel térnek vissza, és a visszajelzések szerint a látogatók nem is gondolták volna, hogy ilyen gyöngyszemre találnak az Éden-tavaknál.

Szarvason is minden évben vannak olyanok, akik a kempingezés formáját választják a nyári kikapcsolódásra – mondta el hírportálunk megkeresésére Roszik-Varga Annamária TDM menedzserasszisztens.

Erre a településen egyaránt lehetőséget nyújt a Pedagógus Üdülő és az Ifjúsági Tábor, amelyekben sátorozni, illetve faházakban éjszakázni is lehet. Hozzátette, térségükben – Szarvas és Békés­szentandrás – a tapasztalatok szerint az országoshoz hasonlóan megnőtt az érdeklődés a természetközeli, vízparti szálláshelyek iránt, ami érinti a kempingeket és a magánszálláshelyeket is.

Rányai Ágnes, a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. Ifjúsági Táborának ügyvezetője elmondta, kempingjükben általában egy évvel előre foglalják le a szállásokat, és zömében – 80 százalékban – visszatérő vendégeik vannak. Hozzátette, májusban és júniusban főként osztálykirándulásokra jelentkeznek be hozzájuk, amik a koronavírus miatt most elmaradtak, de júliustól náluk is beindul az élet.

Érkeztek már többek közt vízitúrás csapatok, lesz néptánctáboruk, illetve gólyatáborukat is megtartják. Továbbá a mostanában népszerűvé vált vándortáborok helyszínéül is szolgálnak, ebben az esztendőben tizenhét csoportot várnak.

Végül elmondta, bár a tavalyi szezonnal nem lehet összehasonlítani a mostanit, de bizakodóak, hiszen a nyár további részében ugyanúgy megtelnek, mint az eddigi években. Területükön egyébként faházakban biztosítanak szállást, amiket sokan szeretnek, emellett van egy felújított vizesblokkjuk, valamint egy étkezőjük tálalókonyhával, ami 1200 adag ételt tud előállítani, ami szükség esetén a környező üdülőket is kiszolgálja.

Szeghalom határában, egy tölgyerdő ölelésében fekszik a Várhelyi Tábor, a Sebes-Körös partján. A szeghalmi Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ vezetője elmondta, a kemping nyitott, látogatható, családi összejövetelek és sportfoglalkozások jellemzőek, jelenleg ifjúsági csoportok lakják. A tábor kiválóan alkalmas erdei iskolák, tavaszi-őszi osztálykirándulások, nyári táborozás, kempingezés, gyógynövénygyűjtő és kerékpáros túrák, valamint madarászás lebonyolítására. De vízitúrák ideális állomáshelye is lehet.

Nagyné Hajdu Erzsébet hozzátette, a folyamatos fejlesztéseknek hála egy jól felszerelt, megújult, rendezett környezetben tölthetik el szabadidejüket a látogatók, ahol a megszokottakhoz képest – az előírásokat betartva – fokozottabban odafigyelnek most a fertőtlenítésre.