Extrém módon falják a betűket Békéscsabán

Március végéig várja a Békés Megyei Könyvtár a vicces pozícióban, különleges helyen történő olvasást megörökítő fotókat. A legötletesebb fényképet pedig díjazzák majd – tájékoztatta hírportálunkat a bibliotéka.

– Eddig huszonhét pályamű érkezett be hozzánk. A farsangi időszak kezdetén pattant ki a fejünkből az ötlet, hogy vigyünk egy kis vidámságot a hétköznapokba. Jön a tavasz, és mi is valami színeset akartunk a februárba csempészni. Bár még nem érkeztek nagyon extrém helyszíneken, helyzetben készült képek az olvasókról, asztal alá bújtak már, hogy falják a betűket. Illetve olyan képet is küldtek be hozzánk, amin felnőttek rendeztek maguknak farsangot, közülük az egyik macinak öltözött be, és ő olvasott a kör közepén a többieknek. De még izgatottan várjuk a további képeket, amik a legszokatlanabb helyzetekben való olvasást népszerűsítik a megyében – fogalmazott Kertész Zoltán, a könyvtár olvasószolgálatának és információszolgáltatásának osztályvezetője.