Évről évre jóval többet költünk decemberben

Javában zajlik az év legforgalmasabb időszaka az üzletekben, a legnagyobb rohamot ezekben a napokban tapasztalják. Tavaly de­cemberben 223 milliárd forint értékben vásároltak magyarok a hazai kiskereskedelmi boltokban, jellemzően az ünnepek előtt egy-két héttel.

Ezt ne hagyja ki! Készíts velünk töltött káposztát karácsonyra! Válogass a legjobb receptekből!

A teljes kiskereskedelmi éves költségvetés egyötöde, 421 milliárd forint az ünnepi, azaz a november–decemberi időszakra koncentrálódik. Ami a boltválasztást illeti, a hipermarketek kimagasló szerephez jutnak, az értékbeli forgalom 27 százalékát itt bonyolítják le az ünnepi szezonban – derül ki a Nielsen országos reprezentatív kutatásából.

Ezt támasztotta alá Tyetyák Magdolna, a megye hét településén húsz élelmiszerüzletet üzemeltető Élésker Kft. ügyvezetője is, aki hírportálunk megkeresésére elmondta, bár érezhetően december a legintenzívebb hónap, azonban a megváltozott vásárlói szokások szerint a többség ma már a nagyobb áruházláncokban bonyolítja le a bevásárlást, ahol a játékoktól kezdve az élelmiszerekig mindent egyben szerezhetnek be.

– Üzleteinkben is megnövekszik ilyentájt a forgalom. Mint minden ünnepi időszaknál itt is jellemző, hogy az utolsó pillanatban zajlik a vásárlások mintegy 90 százaléka. A szezontermékek, úgy mint a szaloncukor, fogy a legtöbbet, de a karácsonyi sütéshez szükséges lisztet, cukrot is nagyobb tételben viszik ilyenkor. Azt gondolom, idén is a 23-a lesz a legerősebb, ezért üzleteinkben, az azt megelőző vasárnap, 22-én rendkívüli nyitvatartással várjuk majd a vásárlókat – fejtette ki Tyetyák Magdolna. Hozzátette, azt tapasztalják az ünnepi élelmiszereknél is, a minőségi termékek felé tolódik a kereslet.

– A műszaki cikkek osztályán a legkeresettebb termékek közé tartoznak a számítástechnikai eszközök, illetve a nők körében használatos szépségápolási és konyhai felszerelések. Az idei év slágerének pedig egyértelműen a Bluetooth-hangszórók számítanak, melyekből néhány éve még csak pár darabot tartott az áruház, ma pedig már három, 12 méteres polcon kínáljuk azokat – tudtuk meg Gyökös Attilától a békéscsabai MediaMarkt ügyvezető igazgatójától.

– A tavalyi időszakhoz viszonyítva két számjegyű forgalomnövekedésre számítunk. Ehhez egyébként nagyban hozzájárul az is, hogy egyre jobban nő a kosárérték, azaz ma már a többség a prémium kategóriás termékeket keresi, melyeknek értelemszerűen az ára is magasabb – fogalmazott érdeklődésünkre Gyökös Attila. Hozzátette, aranyvasárnap ők is hosszított nyitvatartással és teljes létszámmal várják a vásárlóikat.