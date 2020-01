Évindító fórumot rendezett a megyei önkormányzat

Évindító fórumot rendezett csütörtökön Békéscsabán, a kormányhivatal nagytermében a megyei önkormányzat, amelyen településeket, nemzetiségi önkormányzatokat, egyházakat, civil szervezeteket érintő témák, pályázati lehetőségek kerültek szóba. Az eseményen több településvezető és szakember vett részt.

– Jó állam nem működik jó önkormányzatok nélkül – mondta Takács Árpád kormánymegbízott, aki szerint a változásokra reagálni kell, a változások mögött mindig valós társadalmi igények jelennek meg. Hangsúlyozta: egységes, professzionális, emberközpontú közigazgatás kiépítése a cél. Kiemelte: egységes jogalkalmazásra, – például az afrikai sertéspestis vagy a madárinfluenza miatt megfelelő – reagáló képességre, nyitott hatóságra van szükség.

– Békés megyének partnerséget kínál a kormány, a dualizmus óta nem volt annyi fejlesztés Békés megyében, mint most – zárta Takács Árpád, aláhúzva: Békés megye a lehetőségek hazája.

A megye segíti a településeket

Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, a fórum tapasztalatcserére, kapcsolatteremtésre ad lehetőséget. Kiemelte, a megyei önkormányzat hivatala segíti a településeket, akár a fejlesztésekre való felkészülésben, akár a projektmenedzsmentben. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, Békés megyére vonatkozóan eddig 62 milliárd forint értékben születettek támogatói döntések, mellette megy hazai forrásból a Magyar Falu Program is.

– A fejlesztések egy része megvalósult, egy része folyamatban van, egy része hamarosan indul – mondta Zalai Mihály, aki szerint fenntartható, az emberek kényelmét szolgáló beruházások kellenek.

Plusz pénzt adnak, ha indokolt

Szabó Csaba, a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője elmondta, vannak olyan TOP-os pályázatok, amelyeket egyelőre nem bíráltak el, illetve vannak most is nyitott pályázati felhívások. Általánosságban elmondható, hogy 2019 végéig a beruházások felét számlákkal fedték le, negyede kivitelezés alatt áll, emellett vannak közbeszerzés alatt vagy tervezés alatt álló fejlesztések is. Projektfelügyeleti rendszert alakítottak ki, 464 projektet világítottak át 150 milliárd forint értékben.

Mivel emelkedtek az építőipari árak, kitalálták a költségnövekmény lehetőségét, azaz azt, hogy a kedvezményezettek plusz forráshoz juthatnak. Békés megyében eddig 26 igényt bíráltak el 445 millió forint értékben, 18 kérelem feldolgozás alatt áll. Fontos, hogy legyen lezárt közbeszerzési eljárás, amivel alátámasztható az igény. A plusz támogatás nem lehet több az eredetileg megítélt összeg 30 százalékánál. Az igények egy részéről az irányító hatóság, egy részéről a kormány dönt, ha van elég keret.

Utakat, járdákat újíthatnak fel

– Nem szűnnek meg a kistelepülési önkormányzatok – válaszolt egy kérdésre dr. Papp Emese, a Belügyminisztérium főosztályvezetője. Hozzátette, többfajta támogatásra pályázhatnak az önkormányzatok. Igényelhetnek pénzt intézmények fejlesztésére, utakra, járdákra, az étkeztetés fejlesztésére. Idén is lesz lehetőség szociális célú tüzelőanyag beszerzésére. Vis maior és rendkívüli támogatást szintén kaphatnak a települések, ha a működésük veszélybe került, ha vannak kifizetetlen számláik.

Újdonság, hogy a megyei önkormányzatok is adhatnak be igényeket a fejlesztési feladataik támogatására, idén erre 300 millió forintos keret áll rendelkezésre.