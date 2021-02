Európa-szerte hódít Fizi Miska az erőszakmentes mesékkel

Fennállásának tizenöt éves időtartama alatt Európa talán legtöbbet játszó bábszínházává vált a gyulai Tick-Tack Bábszínház. A kis csapat mindenféle támogatás nélkül építette ki hálózatát a kontinensen, ahol három nyelven is szórakoztatják a gyerekeket.

Történetünk egészen 2006-ig nyúlik vissza. Szinte pontosan másfél évtizede, február 26-án indult útjára elődünk, a Pitypang Bábszínház az akkori gyulai Petőfi moziban – idézte fel a kezdeteket Strausz Róbert, a bábszínház vezetője.

Mint elmondta, a mozi vezetője, Békési Ella szeretett volna egy olyan bábszínházat létrehozni, ami a természetből merített témájú mesékkel szórakoztatja a gyerekeket.

Az első sorozat megírására Strausz Róbert zeneszerzőt kérte fel, így született meg a Pitypang testvérek kalandjai című bábjáték, amibe remek szakemberek kapcsolódtak be. A gyerekek gyorsan megkedvelték az előadásokat, remekül szórakoztak a tréfás történeteken, és be is kapcsolódtak azokba. A mozi megszűnése új helyzetet teremtett, és Strausz Róbert ekkor fogalmazta meg az ötletet, hogy utazó bábszínházként vigye tovább a programot, amihez később új főhős is született, az óvodások körében szintén nagyon gyorsan közkedveltté vált Fizi Miska személyében. A botladozó, kíváncsi, ugyanakkor tisztelettudó szereplő fontos, a gyerekek számára is hasznos értékrendeket testesít meg. Összesen már tizennégy-tizenöt Fizi Miska mese született, amelyek olyan élményeket dolgoznak fel, melyet Robi a gyerekektől hallott. Például megcsörren az óra, ha valaki hazudik.

– Azt hiszem, a kedvező fogadtatás titka is nagyrészt ebben rejlik – árulta el kérdésünkre a bábszínház vezetője.

– A három-ötéves korosztály sok mindenről hasonlóan gondolkodik. Erre épül, ezeket dolgozzák fel Fizi Miska történetei.

Strausz Róbert elmondta, 2011-től kezdtek a határon túli magyar óvodákban is játszani. Az intézmények az interneten látták a bábszínház produkcióinak részleteit, és szerették volna, ha a kalandok náluk is megelevenednek.

A Kárpát-medence magyarlakta területein mutatták be először Fizi Miska meséit, a román óvónőknek annyira megtetszett a dolog, hogy szerették volna, ha azok a gyerekek is megértik az előadásokat, akik nem beszélnek magyarul. Így megszülettek a román nyelvű előadások, amelyben Miska a Misu nevet viseli.

A Tick Tack Bábszínház Sopron környékén szintén hódított, illetve az osztrák területeken is, ahol a magyar nyelvű közösségek mellett például Bécsben németül mutatkozott be Miska, vagyis Frantz Fratz. A produkció olyan érdeklődést váltott ki, hogy egészen Salzburg tartományig, illetve a németországi Münchenig eljutottak. Franciaországban, Hollandiában, Svédországban is tartottak már előadásokat, igaz ott bábanimációt állítottak színre. Közben pedig jártak hazánk összes táján, tíz éven keresztül átlagosan napi 3–5 előadást tartva. Gyakran felléptek a Gyulai Várfürdőben is.

– Sajnos a járványhelyzet a mi életünket is átalakította. Online is tartottunk interaktív előadásokat, illetve a Gyula Tv által felvett összes mesét elérhetővé tettük – árulta el lapunknak Strausz Róbert, aki nem titkolta, nagy öröm volt számukra, hogy mind helyben, mind külföldről sokan figyelték őket. Még az Egyesült Államokból is volt érdeklődő a klasszikus elemeket tartalmazó, erőszak nélküli valódi mesék iránt. A társulatot Robi mellett Strausz Adrienn Zsuzsa koreográfus (román nyelvű előadások) és Taskovics Judit bábszínész (német nyelvű előadások) alkotja.