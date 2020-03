Európa népi textilhagyományait mutatták be a megyeszékhelyen

Idén tizenhetedik alkalommal szerveztek Kárpát-medencei Népi Textilfesztivált Békéscsabán, melynek második napja nemzetközi előadókkal kiegészülve folytatódott a Gál Ferenc Főiskolán, szombaton. A résztvevők az egész napos konferencián többek közt megismerhették napjaink textilhagyományait is

A hazai mellett finn, számi, észt, norvég, továbbá osztrák és szlovák előadók is jelentkeztek a rendezvényre, akik országuk, térségük máig élő textilhagyományainak bemutatására vállalkoztak. Ennek megfelelően, többek közt kiderült, miként lehet életben tartani a hagyományos hímzést, mindezt a népviseleten keresztül bemutatva. De szó volt még a textilhagyományokról, a hímzés jelenlegi használatáról, és arról hogy a népi textíliák miként jelennek meg napjainkban is. Mindezek mellett az idei rendezvény védnöke az Európai Kézműves Szövetség is bemutatkozott; Solveig Grinder, a szervezet elnöke beszélt a szövetség tevékenységéről, munkásságáról. Az elnök hírportálunknak elmondta, a szervezet tíz országot tömörít magába, céljuk pedig erősíteni az egymás közötti kapcsolatokat, és átadni mindazt a tudást, amit a nemzetek őriznek a hagyományaikról.

Mint megtudtuk, az eseményt elsőként 1992-ben rendezték meg Békéscsabán. Annak sikerességét követően pedig minden második évben a Békés Megyei Népművészeti Egyesület lett a házigazdája a rendezvénynek. A konferencia fő célja, hogy a témával foglalkozó szakemberek kicserélhessék véleményüket egy-egy témáról, hogy tanuljanak, új ismereteket szerezzenek, és kapcsolatokat építsenek ki egymás között. Az eseményen elhangzott, a három nap egyfajta múltidézés is a népművészek számára, akik barátokként eleveníthetik fel régi emlékeiket. Ebben segítenek számukra a főiskola folyosóján kiállított fotómontázsok, melyek az elmúlt évek konferenciáinak tárgyi emlékeit őrzik.

Kiállítás nyílt népi textíliákból A fesztivál része a „Népi textíliák a mai életünkben” elnevezésű országos pályázati kiállítás is, melynek a Békés Megyei Könyvtár ad helyet. Itt a hímzés, szövés, csipke, nemez és viselet szakterületekről olyan korszerű és újszerű tárgyak, tárgy együttesek láthatók, amelyek a mindennapokban is kiválóan használhatók. Mint kiderült, a pályázók a Kárpát-medence bármely tájegységét kiinduló forrásanyagnak tekinthették alkotásuk elkészítéshez. A pályázati felhívásra közel kétezer pályamunka érkezett, ezekből a zsűri 61-et díjazott, és összesen 1293 darabot javasolt kiállításra. Az alkotások április 3-ig tekinthetők meg a könyvtár nyitvatartási idejében. A kézműves hagyományokat ápolják A Békés Megyei Népművészeti Egyesület 1991-ben alakult, céljuk a népművészet, ezen belül kiemelten a népi kézművesség hagyományainak fejlődése, ápolása, a mai kornak megfelelő népi iparművészeti alkotásokon keresztül a közízlés formálása. Alkotó közösségeket hoz létre, tagjainak és az érdeklődőknek szakmai és esztétikai segítségnyújtást biztosít. Szervezi az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakmai tanfolyamokat. Közreműködik a térség környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásában, megismertetésében. Az egyetemes nemzeti, a nemzetiség és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését és megértését segíti elő.

