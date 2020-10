Ételeket nyomtató gépeket szereztek be a csabai Zwackba

Kávéhab és sütemény, például macaron díszítésére, különböző formák nyomtatására adnak lehetőségek azok a modern technikát képviselő gépek, amelyeket nemrég szerzett be a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) Zwack József Technikum és Szakképző Iskola, illetve amelyeket hétfőn mutattak be az intézményben sajtótájékoztató keretében.

Az eszközök beszerzésében a békéscsabai Szőke és Társai Kft. volt a BSZC együttműködő partnere. Szőke-Kis Tamás cégvezető elsőként beszélt a kávéhab-nyomtatóról, amellyel nemcsak a kávé habját, hanem macaronokat, mignonokat, de akár felvágottas kenyeret ugyancsak lehet díszíteni. Lényegében természetes anyagokból készült ételfestéket nyomtatnak az italokra, ételekre a Kínából érkezett gépek segítségével, csak azt kell beállítani, hogy mekkora méretben tegyék meg ezt. A módszerrel akár több száz ínyencséget lehet ugyanúgy, egyformán dekorálni. Szólt a Németországból beszerzett 3D-s ételnyomtatóról is, amelynek segítségével például csokoládéból, marcipánból, tésztából, de akár májpástétomból, burgonyapüréből, vajból is lehet különféle formákat alkotni, a lényeg, hogy az alapanyagot alaposan le kell darálni, tekintve, hogy a fúvóka 1,2 milliméteres.

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója elmondta, a gépek beszerzésével egy újabb nagyot léptek előre, úgy, hogy talán senki más, mivel az országban máshol nem érhetők el ilyen berendezések. Hangsúlyozta, az Erasmus programokban aktív intézmény a Távol-Kelet felé is nyitott, olyan tudásra, tapasztalatokra tettek szert Kínában, amely most ér Európába. Kiemelte, nem csak a múltat és a jelent kell tanítani a diákoknak, fel kell készíteni őket a jövőre is, és most elhozták annak a technológiának az első fecskéit Békéscsabára, amelyekkel a kínai fővárosban, Pekingben oktatnak. Kiemelte, a robotizáció, az automatizáció immár nemcsak az autóiparban van jelen, hanem például a gasztronómiában, az élelmiszeriparban is. És bár a gépeket a szakemberek felügyelik, rengeteg feladatot a berendezések végeznek. Aláhúzta: elszántak, hogy a kínaikkal folytatott együttműködést folytassák, és azt a hidat, amit felépítettek, szélesítenék.

A sajtótájékoztatón Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács elmondta, a gépek a 21. századi technológiát képviselik. Hozzátette: abban, hogy a macaron tökéletes legyen, szükség van a szakemberek tudására, de ahhoz, hogy ugyanolyan mintával, rendkívül precízen, pontosan díszítsenek akár több ezer termékeket, elegendő mindössze egy-két gombnyomás. A berendezések több szakma tanulóit is segítik: a felszolgálók kávéhabot ékesíthetnek, a cukrászok süteményeket díszíthetnek, a szakácsok pedig, ha krémlevest készítenek, különféle dekoráló elemeket nyomtathatnak.