Esélyt adnak a megváltozott munkaképességűeknek

– Szeptemberben történt meg a kapcsolatfelvétel a cég és a kormányhivatal között. A FŐNIX MMM azzal keresett meg minket, hogy megyénk több járásában és városában szeretnének megváltozott munkaképességű emberek számára álláslehetőséget biztosítani – fogalmazott az előzményekkel kapcsolatban Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott. Mint elmondta, a cég a fővárosban, illetve négy másik megyében végez hasonló foglalkoztatást.

– Miután a kormányhivatal rehabilitációs hatóság is egyben, természetesnek tartottuk, hogy az elképzelések mellé állunk – tette hozzá. – Legfontosabb feladatunknak azt tartottuk, hogy hidat képezzünk a megváltozott munkaképességű emberek és a Főnix MMK között.

A szeptemberi kapcsolatfelvétel és az októberi előkészítés után kiértesítették azokat, akik részt vállalhatnának a programban. A kormányhivatal 480 emberrel vette fel a kapcsolatot. Békéscsabán, Szarvason, Gyulán, Orosházán és Mezőkovácsházán közös tájékoztatókat is tartottak, amelyen mintegy 250-en vettek részt. Januártól ötven ember foglalkoztatása kezdődik meg Békéscsabán, amely a következő hónapokban az említett városokban is folytatódik. Takács Árpád hangsúlyozta, várakozásaik szerint 200-300 új munkahelyet tudnak majd létesíteni az együttműködésnek köszönhetően a megyében.

– A kormányhivatal társadalomszervező tevékenységének fontos része azoknak az embereknek a támogatása, akik hátrányban vannak másokhoz képest. Szemléletünk középpontjában az ember áll, amit a mostani együttműködés is jól szolgál – tette hozzá. Takács Árpád kifejtette: a kezdeményezés olyan szinten egyedülállónak számít a megyében, hogy több járásban és több városban valósul meg egymásra épülő munkahely-teremtési program megváltozott munkaképességű személyek számára.

Dávid Ferenc, a Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának főosztályvezetője hangsúlyozta, rehabilitációs tevékenységük során elsődleges feladatuk a foglalkoztatási rehabilitáció, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők számára munka közvetítése, az érintettekkel és a foglalkoztatókkal való kapcsolattartás. A konkrét program kapcsán kiemelte, a munkavállalók ellátása megmarad, rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátást kapnak, és emellett 4,6,8 órában is dolgozhatnak. Az értékteremtő tevékenységüknek köszönhetően megkeresett bérrel kiegészül a jövedelmük, erősödik családjuk helyzete.

Nyomdaipari munkákat végeznek

Hegedűsné Hegyi Anikó Főnix MMK Nonprofit és Közhasznú Kft. cégvezetője elmondta, cégük 1998-ban alakult, és 2014 óta foglalkoztatnak megváltozott munkaképességűeket. Ezt a tevékenységet 24 emberrel kezdték egy projekt kapcsán, majd dinamikus fejlődés következtében telephelyeiket és létszámukat is bővítették. Jelenleg hét telephelyen, hétszáz embernek adnak munkát, akik nagy többsége megváltozott munkaképességű, kisebb részük intézeti foglalkoztatásban dolgozik. Előbbi részeként elsősorban nyomdaipari előkészítő és utómunkálatokat végeznek, de akad olyan hely is, ahol sícipő-összeszerelő gyártósoron dolgoznak a foglalkoztatottak.

A cégvezető kiemelte, Békéscsabán napi 4 órában lesznek foglalkoztatva a munkavállalók, és lesz lehetőség arra is, hogy aki érdeklődik, előzetes egyeztetés után megtekintse a telephelyet. A megváltozott munkaképességű emberek Békéscsabán is nyomdaipari előkészítő és utómunkálatokat végeznek majd, illetve mentorálással is segítik majd őket a cég munkatársai.