Érződik, hogy többen dolgoznak otthonról

A home office, azaz az otthoni munka, valamint a digitális oktatás miatt emelkedést tapasztalt a szolgáltató az áramfogyasztásban tavaly tavasszal és ősszel. Nőtt az igény a gyors internet iránt is, emellett többet telefonálnak az emberek mind mobilon, mind vezetékesen az adatok szerint.

A pandémia első hullámakor észrevehető volt, hogy emelkedett a lakosság körében a villamosenergia-fogyasztás. Sokan dolgoztak otthonról, és a gyerekek is távoktatásban tanultak – nyilatkozták az áramszolgáltatónál, ahol a tavaly tavaszi időszakban öt-hat százalékos fogyasztásemelkedést tapasztaltak: főként napközben, 8-tól 17 óráig nőtt a felhasználás a korábbi időszakhoz képest.

Ősszel kevésbé nőtt az áramfogyasztás

A koronavírus-járvány őszi hullámában nem érte el a növekedés a tavaszi szintet, az MVM Démász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén nagyjából egyszázalékos emelkedés mutatkozott. A harmadik hullámmal kapcsolatban egyelőre nincsenek adataik. Az áramszolgáltatónál hozzátették: azokat a tervezett munkákat, amelyek nem járnak az ügyfelek és a szerelőik személyes találkozásával, folytatják. A szakemberek a lehető legrövidebbre csökkentik az áramszünetek időtartamát. Ezek a munkák olyan karbantartási és fejlesztési feladatok, amelyek a folyamatos és minőségi szolgáltatást garantálják.

Nem csak temperáló fűtést állítanak be

A tavaly téli időszakhoz képest a lakossági és az ipari földgázfelhasználás is emelkedett az MVM január közepén összesített tapasztalatai szerint: földgázelosztási területein öt százalékkal nőtt az átadott tüzelőanyag mennyisége. Az emelkedés részben a hideg időjárásnak és az otthoni munkavégzésnek köszönhető. Bár egyre több háznál szigetelnek, cserélnek ablakokat, ajtókat, most az előző fűtési szezon azonos időszakához mérten két fokkal alacsonyabb volt az átlaghőmérséklet, és ezzel párhuzamosan a napsütéses órák száma is érezhetően kevesebb volt. Miközben a lakosság egy része a távoli munkavégzés miatt jelentősen több időt tölt otthon, így napközben sem csak temperáló fűtést állítanak be.

Nem szeretnének internet nélkül maradni

A Magyar Telekomnál elmondták, folyamatos a kereslet az internetszolgáltatás iránt, tavaly 7,5 százalékkal nőtt a széles sávú vezetékes internetre előfizetőik száma. A korábbi évekhez képest a szolgáltatóváltás miatti lemondások száma is alacsonyabb.

Bár a mobil- és a vezetékes internetforgalom a pandémia nélkül is folyamatosan nő, érzékelhető, ha sokan dolgoznak, tanulnak egyszerre otthonról. A mobiladat-forgalmat bonyolító ügyfeleik száma 5,8 százalékkal emelkedett egy év alatt, ügyfeleik majdnem másfélszer annyi mobiladatot fogyasztanak, mint korábban. Tavaly a vezetékes adatforgalom 34 százalékos növekedést mutatott, és az ügyfelek havonta átlagosan mintegy 20 százalékkal beszéltek többet vezetékes telefonon, mint a korábbi évben.

Vállalják a helyszíni munkálatokat

A Digi Kft.-nél is azt nyilatkozták, érződik, hogy erősebb az érdeklődés a vezetékes, valamint a mobilszolgáltatásuk iránt. Folyamatosan dolgoznak, hogy a hálózati lefedettséget és a hálózat minőségét javítsák. A korlátozások a helyszíni bekötésekre nem vonatkoznak.