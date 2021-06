Erőteljes turisztikai kampányt indítanak Békéscsabán

A turizmus elmúlt évéről és a jövőről is szó volt a Békéscsabai Turisztikai Egyesület idei első közgyűlésén, aminek a Klára Kerámia Műhely adott otthont csütörtökön.

Opauszki Zoltán, az egyesület elnöke, a város turisztikai tanácsnoka elmondta, fontosak az összejövetelek, hogy láthassák a közös jövőt és azt, hogy a tagok miként segíthetik egymást.

– A békéscsabai Tourinform-iroda működését is befolyásolta tavaly a járvány – mondta Kotroczó Henrietta irodavezető. Hozzátette, a két évvel ezelőttihez hasonló mutatókkal zárták az elmúlt esztendőt, a forgalmat tekintve erős volt a nyár. A belföldi vendégek voltak a meghatározók. Bár a Munkácsy-negyed fejlesztése miatt a múzeum és az emlékház is zárva volt, a visszajelzések jók voltak. Jövőre elkészül teljesen a Munkácsy-negyed és a Wenckheim turista- és kerékpárút is, így az eddiginél jelentősebb érdeklődésre számítanak. A Magyar Turisztikai Ügynökség értékelése alapján a 110 Tourinform-irodából a legjobb tizenöt között van a békéscsabai.

– A Tv2 Poggyász magazinműsorában is szerepelt Békéscsaba, az adás hatalmas nézettséget ért el – mondta Opauszki Zoltán. Hozzátette, a megyeszékhely és Gyula vonatkozásában elkészült a desztinációfejlesztési stratégia, amit nemrég videókonferencián mutattak be, és a harmadik negyedévben erőteljes marketingkampány indulhat. Két pályázatot adtak be a közelmúltban, amelyek szintén marketingcélokat szolgálnának. Kiemelte: olyan kampányt szeretnének megvalósítani, ami segíti a tagokat, ami mindenki igényét kielégíti. Jelezte: kerékpáros térképet készítenek, biciklis konferenciát szerveznének, illetve egy általános, Békéscsabát bemutató kiadványban gondolkodnak.