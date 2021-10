„Éreztük a könnygázt, hallottuk az elsüvítő gumilövedékeket”

„Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogyha kormányoztunk volna. E helyett hazudtunk reggel, éjjel, meg este” – ismerte el 2006-os őszödi beszédében Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök. A beszéd szeptemberi nyilvánosságra kerülése után nemcsak a fővárosban, hanem Békéscsabán is tüntettek, követelték a távozását. A megmozdulásoknak aktív résztvevője volt két későbbi, de azóta a párt pálfordulása miatt már kilépett Békés megyei jobbikos: Kocziha Tünde és Samu Tamás Gergő is.

Egy vasárnapi nap volt 2006. szep­tember 17-e, egy ismerősöm érdeklődött, hogy hallottam-e, mi történt – elevenítette fel a 15 évvel ezelőtti eseményeket a békéscsabai Kocziha Tünde, aki rögtön utána is nézett Gyurcsány Ferenc aznap kiszivárgott őszödi beszédének, és már akkor sejtette, hogy ennek lesz folytatása.

Hétfőn bement a Szabadság téri Fidesz-irodába, érdeklődve, hogy lesz-e tüntetés Békéscsabán, és ott mondták neki, hogy egy magánszemély már bejelentett demonstrációt a Kossuth térre, amire ő is kiment.

– Mindenki csak találgatott, hogy mi és hogyan lesz. Megfogott az egész miliő, az embereket tényleg az őszinte felháborodásuk vezette ki a Kossuth térre. Furcsa, de egyben felemelő is volt a tüntetéseken részt venni, amelyeken voltak spontán beszédek. Itt végig békések voltak a megmozdulások, mentesek mindenféle szélsőségtől. Arra viszont emlékszem, hogy volt, aki földre dobta és megtaposta az MSZMP-s párttagkönyvét

– folytatta.

Átélte az október 23-ai fővárosi rendőrattakot

Elmondta, hogy többekkel közösen ő is elutazott Budapestre október 23-án, a Deák tér környékén voltak. Hozzátette, nyomasztó és félelmetes is volt, ahogy a rendőrségi helikopterek köröztek felettük, majd személyesen is átélték azt a rendőrattakot, amiről később rengeteg cikk született, érezték a könnygázt, hallották az elsüvítő gumilövedékeket. Úgy véli, senki nem számított arra, hogy ilyen brutalitással találkozik, ők szerencsések voltak, ép bőrrel megúszták.

– Kialakult egy mag, egy szerveződés, és kapcsolatba kerültünk politikusokkal, például Vona Gáborral és Szabó Gáborral, a Jobbik későbbi elnökével és pártigazgatójával. A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2008 márciusában megalakult békéscsabai alapszervezetének tagjainak döntő többsége a tüntetők közül került ki

– mondta.

A párt egykori békéscsabai elnöke hozzáfűzte: ez az alapszervezet 12 éven át működött, 2020 elején oszlott fel.

Teljesen vállalhatatlan volt számára az új út

– Már akkor elindult egy furcsa folyamat, amikor Vona Gábor meghirdette a néppártosodást. Alapvetően nem volt rossz az az elgondolás, hogy ha fogyaszthatóbbá tesszük a párt értékrendjét, akkor több szavazót tudunk megszólítani; ezért igyekeztünk elfogadni ez azt irányt. A kudarccal felérő 2018-as országgyűlési választás után azonban tényleg egy olyan útra lépett a Jobbik, ami nem volt számomra vállalható – ecsetelte.

Mint fogalmazott, próbált kitartani, hátha sikerül visszavezetni a Jobbikot az eredeti eszmék felé. Ám amikor megválasztották Jakab Pétert a párt elnökének, egyértelművé vált, hogy ez nem fog menni. Kocziha Tünde hozzátette: a 2018-as országgyűlési választás után több kritikát kaptak, hogy ha összefogtak volna az ellenzéki pártok, akkor lett volna esély a győzelemre. Bár az eredménynek nem örült, annak igen, hogy az együttműködés nem jött létre.

– Aki igazi, régi jobbikos, az nem fog összefogni olyannal, aki ellen 2006-ban tüntetett

– hangsúlyozta.

Ezért is volt némileg tudathasadásos állapot számára, hogy a 2019-es önkormányzati választáskor Békéscsabán a Jobbik – felsőbb körökből érkező utasításra – összefogott a DK-val és a Párbeszéddel. Próbálta úgy felfogni, hogy helyi ügyekről van szó, és rendes, tényleg a városért tenni akarókkal dolgozhat együtt. Ám, mint kiemelte, a bélyeg akkor is ott volt.

DK-s logóval gyakorlatilag elveszítette hitelességét

– A Jobbik elnök- és értékválasztása miatti ellenállásom mellé az is társult, hogy – bármennyire is vezetett nemes szándék mindenkit – ott volt a plakátomon a DK-s logó. Úgy éreztem, hogy ezzel elveszítettem a hitelességemet. Többek között ezért is vonultam vissza immár több mint másfél éve a politikától

– árulta el Kocziha Tünde.

Számára elfogadhatatlan, amit most, az előválasztás kapcsán és a 2022-es országgyűlési választás előtt művelnek az ellenzéki pártok, főleg a Jobbik, még akkor is, ha vélhetően csak akkor van esély a győzelemre, ha a kormánypárti jelölttel szemben egyetlen ellenzéki száll ringbe. Teljesen értelmezhetetlen számára, hogy a Jobbik összefog a DK-val, amelynek elnöke az a Gyurcsány Ferenc, aki ellen 2006-ban az utcára vonult.

– Gyurcsány Ferenc az őszödi beszédben bevallotta, hogy nem csináltak semmit, hogy alkalmatlanok voltak az ország irányítására, pedig megvolt a lehetőségük, hiszen a kormányrúd az ő kezükben volt. Ez 15 éve nem tetszett a Jobbiknak. Most pedig tetszik? Tényleg egy olyan politikussal fognak össze, aki saját bevallása szerint is alkalmatlan?

– tette fel a kérdéseket Kocziha Tünde, aki úgy véli, az ellenzéki összefogás már most kudarcra van ítélve, látva és hallva az egymással való vitáikat, nem hiszi, hogy az ország érdekében félreteszik személyes érdekeiket és az ideológiai ellentéteket.

Samu Tamás Gergő ledöbbent a beszédtől

Samu Tamás Gergő korábbi jobbikos politikus személyes részese volt az őszödi beszédet követően a budapesti eseményeknek.

– Teljesen ledöbbentett a beszéd, habár Gyurcsány Ferenctől amúgy sem vártam jobbat

– emlékezett vissza Samu Tamás Gergő.

– Akkoriban Pécsre jártam egyetemre, és éppen készülődtem vissza a baranyai megyeszékhelyre. S mivel amúgy is legtöbbször a fővároson keresztül vezetett az utam, úgy gondoltam, hogy ha még hétfőn ott lesznek a tüntetők, megnézem, mi történik a Kossuth téren. Még itthonról, Szarvasról folyamatosan figyeltem a híreket, néztem a Hír Tv-t, amely tudósított az eseményekről. Egy jóbarátommal mentünk a demonstrációra, és ott ragadtunk a tömeghangulat miatt. Spontánsága ellenére a tüntetésen nagyon sokan voltak. Tizenöt éve történt mindez, így sok emlék már halványult, de az világosan él bennem, hogy az emberek felháborodottak és dühösek voltak, amiért becsapták őket. Másrészt sokan úgy érezték, hogy hátha most meg lehet szabadulni a velejéig romlott kormánytól. Hittük, hogy Gyurcsány Ferenc lemond, és az ország végre egy másik, jobb irányba indulhat el. Személy szerint én is bíztam benne, ezért úgy döntöttem, hogy még néhány napot a budapesti barátomnál maradok, és kimegyünk a tüntetésekre. Lehet, hogy ezek nagy szavaknak tűnnek, de abban az atmoszférában úgy gondoltuk, hogy mi is tudunk tenni a jövő érdekében.

Egy valódi demokráciában lemondtak volna

Samu Tamás Gergő elárulta, hogy azon a bizonyos estén ott voltak az MTV-székház ostrománál is.

– Azokban az órákban végre ismét megnyilvánult a valódi népakarat. Másnap azt gondoltam, hogy egy új világra ébredünk

– ecsetelte.

– Mindenki erről beszélt az utcákon, a tereken, a villamoson, de az élet ment tovább a régi kerékvágásban. Sajnos hiába igényelte az emberek döntő többsége a változást, tenni ezután már csak kevesen akartak vagy mertek érte. Mint mondta, csalódást jelentett, hogy a kormány és Gyurcsány Ferenc is a helyén maradt. Nemzetközi példák is azt mutatták, hogy egy valódi demokráciában nem lett volna kérdés, hogy aki ilyeneket tesz és ilyeneket mond, az lemond, de például Kirgizisztánban is történt valami hasonló, csak ott éppen lemondás követte az eseményeket.

– Holott az a vidék azért nem a demokrácia őshazája – tette hozzá.

Volt benne félsz, amikor lovas rendőrök követték

Samu Tamás Gergő elmondta, többször is részt vett a tiltakozásokon, október 23-án nem volt ott az eseményeken, de a következő héten igen.

– Félelmet a legtöbbször nem éreztem, de amikor lovas rendőrök követtek a kis utcákban, akkor volt bennem félsz – tette hozzá. Kérdésünkre elmondta, természetesen ma is ott lenne az eseményeken, de visszafogottabban, húsz-egynéhány évesen azonban még nem volt meg ez a megfontoltság benne. A fiatalember később nagy árat fizetett mindezért, miután a Fővárosi Bíróság elítélte hivatalos személy elleni erőszak miatt, lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról, és a Jobbik színeiben a megyegyűlésben folytatta munkáját.