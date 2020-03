Erdőt telepítenének és bővül a bölcsőde Mezőberényben

Erdőtelepítési kiviteli terveket készíttet a mezőberényi önkormányzat a Boldisháton található 1,39 plusz 2,16 hektáros, be nem ültetett területre – tájékoztatta hírportálunkat a képviselő-testület legutóbbi ülésén született döntésről Siklósi István.

A polgármester elmondta, a városrészen, az ott fekvő holtágnál már található egy tölgyes, amit szeretnének tovább bővíteni.

– A telepítéshez vannak uniós pályázati lehetőségek, viszont ahhoz, hogy benyújtsuk a szakmai anyagunkat, szükség van a kiviteli tervekre – ecsetelte. – Döntően tölgyekkel szeretnénk folytatni a fásítást, különösen, mert a választott fafaj őshonos ezeken a területeken.

A grémium tárgyalt a hamarosan esedékessé váló bölcsődei fejlesztésről is. Az önkormányzat korábban 167 millió forintot nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon (TOP) a férőhelyek további bővítésére. Az engedélyes tervek már elkészültek, de ahhoz, hogy a konkrét kivitelezésre a közbeszerzést is kiírhassák, kiviteli tervekre is szükség van. A testület arról döntött, hogy a dokumentumokat mely cég készítheti el. A grémium a legkedvezőbb ajánlatot tevő társaságot bízta meg a munkával.

Mint megtudtuk, a projekt keretében több mint kétszáz négyzetméterrel bővül majd az épület, valamint 11 kW teljesítményű napelemes kiserőművet szerelnek fel a bölcsődére. Emellett hét új parkolót alakítanak ki az intézmény közelében, hogy így segítsék a szülőket.

Az új épületrészbe bútorokat, eszközöket szereznek be, így fektetőket, padokat, szekrényeket, valamint új játékokat az ingatlan mellett az udvarra is. Az önkormányzat szeretné, ha a legrövidebb időn belül elkezdődhetne a fejlesztés.