Érdemes részt venni a szűrővizsgálatokon

A keringési rendszer betegségei okozzák továbbra is a térségben a legtöbbek halálát, ezt követik a daganatos kórok – derült ki a Békés megyeiek egészségügyi állapotát taglaló tájékoztatóból. Fontos lenne a megelőzés, érdemes megfelelő életmódra törekedni és részt venni a szűrővizsgálatokon.

Továbbra is vezető haláloknak számítanak a keringési rendszer betegségei: tíz férfiból öt, tíz nőből hat emiatt veszti életét. Ezt követik a daganatos kórok, a férfiak 27 százaléka, a nők 22 százaléka valamilyen rák következtében hal meg – írták a Békés Megyei Önkormányzat honlapján elérhető tájékoztatóban, amit a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya készített.

Érdekes megvizsgálni a kérdést korcsoportokra bontva is: a 65 év feletti férfiak és nők körében a szív- és érrendszeri megbetegedések okozta halálozások dominálnak. A 25 és 64 év közötti korosztályban viszont előtérbe kerülnek a daganatos megbetegedések; és az úgynevezett korai halálozásért a férfiak esetében már 34 százalékban, a nőknél már 48 százalékban a rák a felelős.

A vezető haláloknak számító keringési rendszer megbetegedései kapcsán fontos kiemelni: kialakulásuk kockázata és kimenetelük befolyásolható elsődleges megelőzéssel. Megfelelő életvitelre és egészség-­magatartásra van szükség, azaz megfelelő táplálkozásra és a dohányzás mellőzésére, fizikai aktivitásra, valamint fel kell ismerni és kezelni kell a magas vérnyomást. A korai, vagyis a 65 év alatti halálozás okát nézve – ezen a korcsoporton belül – a férfiak és a nők esetében is első helyen állnak az iszkémiás szívbetegségek, ezt követik a magas vérnyomás és agyér­betegségek, majd a heveny szívizomelhalás – részletezték.

A rosszindulatú daganatok a második leggyakoribb haláloknak számítanak, ám a betegség miatt elveszített életévek száma mintegy kétszerese a szív- és érbetegségek miatt elveszítetteknek, mert a rák fiatalabb korban szedi áldozatait. Itt is ki lehet emelni: több daganatos kór kialakulása és kimenetele is elsődleges megelőzéssel, például az életmóddal befolyásolható. A rák miatt bekövetkező halálozás jelentős hányada elkerülhető lenne, ha az emberek legalább 70 százaléka részt venne az egészségügyi ellátórendszer által felkínált szűrővizsgálatokon. Az ezek során, még a tüneteket nem okozó stádiumban felismert daganatok nagy részének időben elkezdett kezelésével akár a teljes gyógyulás is elérhető.

A légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganata áll az első helyen – mind a férfiak, mind a nők esetében –, akkor, ha a rák miatti korai, 65 év alatti halálozás okait veszik górcső alá. Itt a kockázati tényezők között a genetikán kívül első helyen a dohányzás áll, de problémát okozhatnak a foglalkozási és környezeti légszennyezők és a helytelen táplálkozás is.

A megyei kormányhivatal 2018 tavaszán egy országosan egyedülálló programot indított Közös érték az egészség címmel. Tavaly 75 településen 216 programot valósítottak meg, több mint 2600 ember egészségkockázatát mérték fel. Új elemként az előző évben megkezdték az általános iskolák felső tagozatosainak ultrahangos pajzsmirigyszűrését – erre minden általános iskolának lehetőséget adnak. Gyulán, Békéscsabán, Csanádapácán és Pusztaföldváron öt intézményben 367 gyermeket vizsgáltak meg, és a szűrések alapján 80 esetben további vizsgálatot javasoltak a szakemberek.