Érdemes megtervezni a nyarat

A pandémia miatt egyelőre kérdőjeles, mikor lehet újra utazni. Az viszont biztos a turisztikai szakemberek szerint, hogy akik utazni szeretnének a nyáron, azoknak érdemes mielőbb lefoglalniuk a kiszemelt szálláshelyeket.

Fábián Márta, a Békés Tourist Utazási Iroda vezetője hírportálunknak elmondta,

az érdeklődésekből leszűrve a kedv már megvan az utazni vágyókban.

– Azok, akik rendszeresen utaznak, tudják, hogy az előfoglalásnak számtalan előnye van. Most ez különösen igaz. Hiszen nem kell foglaláskor fizetni, mégis bebiztosítják ezzel a helyüket. Ráadásul kötelezettség nélkül akár le is mondható a foglalás. Emellett érdemes szem előtt tartani azt is, hogy például a görög szállások többnyire kis kapacitásúak, egy-egy apartmanházban csak néhány apartman található, így aki nagyobb társasággal kelne útra, annak mindenképpen célszerű már most bebiztosítani a helyét. A családi szobák esetében is hasonló a helyzet, mivel kevés ilyen szobatípus van a szállodákban – emelte ki az utazási iroda vezetője. Hozzátette, a nyári időszakban a szokásos gépkapacitás is lecsökken, sokkal kevesebb repülőgép áll majd az utazni vágyók rendelkezésére idén,

ezért a járatok várhatóan hamarabb be fognak telni.

– A külföldön garanciálisan lekötött szálláshelyek végesek, ha ezek telítetté válnak, az új lekötések már lényegesen drágábbak lesznek. Sőt, már most vannak olyan apartmanház-tulajdonosok, akik a kisebb, magyar turistákat utaztató irodák helyett inkább a nagy számban utaztató angol irodákkal szerződnek – ismertette Fábián Márta.

közA szakember szerint a legjobban mindenkinek a tenger hiányzik, így a tengerparti úti célok – legyen bárhol – lesznek a legnépszerűbbek. – Közülük is első helyen Görögország szerepel, majd Törökország, a közeli horvát tengerpart, Tunézia, Bulgária, Egyiptom a népszerű úti cél a nyaralásukat tervezők számára – fogalmazott az utazási iroda vezetője.

Úgy véli, áprilisban fellendülhet majd a turizmus.

A KIFT-92 Utazási Iroda tulajdonosa, dr. Körmendi János elmondta, van már néhány belföldi foglalásuk (Gyulán és Orosházán is üzemeltetnek szálláshelyeket), de az a tapasztalat, hogy az utazni vágyók egyelőre kivárnak. Nagy a tanácstalanság, vajon február elsejétől enyhítenek-e a megszorításokon. Ez a dátum mérföldkő lehet. Reményei szerint áprilistól minden akadály elhárul, és a turizmus fellendülhet.

– Ahogy számos más iroda, úgy mi is felveszünk előrendeléseket. A melegebb éghajlatra, a tengerparti nyaralásokra készülők igyekeznek tájékozódni, kérik tanácsainkat. Van, aki például Amerikába szeretne utazni.