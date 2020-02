Érdemes megismerni a fiatalok látásmódját

Egyre többet hallani manap­ság, hogy milyen nehéz megtalálni a hangot a mai gyerekekkel, pedig csupán türelmesebbnek kellene lennünk velük, illetve nyitottabbnak lenni az ő világukra.

Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus véleménye szerint a legfontosabb dolog ma a gyermekekkel – főként a tinédzserekkel – való beszélgetésekben a kinyilatkoztatások kerülése a felnőttek részéről. A fiatalok ugyanis egyre kevésbé fogékonyak arra, amikor valaki egyértelműen megmondja nekik, mit és hogyan kellene csinálniuk. Így, ha a szülők tudni szeretnének gyermekük dolgairól, illetve jobban meg akarják velük találni a közös hangot, akkor sokkal fontosabb, hogy először kérdéseket tegyenek fel nekik, amik által megismerhetik gondolkodásmódjukat.

Példaként említette, ha a szülő nem ért egyet gyermeke cselekvésével, akkor ahelyett, hogy rögtön leteremti, inkább egy beszélgetés során próbálja tőle megtudni, hogy ő miért látja úgy a dolgokat. Helyesnek találja-e például annak az influencernek (véleményvezérnek) a látásmódját, akit épp követ, illetve miért szereti annyira őt. Majd, ha már kellően megismerte a tinédzser véleményét, ő is elmondhatja sajátját, illetve azt, hogy miért nem tartja jónak, amit csinál. A lényeg tehát, hogy kevésbé direkten (egyenesen) kell közelíteni a fiatalokhoz, hiszen a leteremtéssel épp az ellenkezőjét éri el annak, amit szeretne.

Szicsek Margit elmondta, a szülő-gyermek konfliktusok nagy része megelőzhető azzal, ha a család sok időt tölt együtt, illetve sokat beszélgetnek egymással. Ugyanis így már alapból jobban ismerik egymás látásmódját és a bizalom is megvan köztük. Hozzátette, a jó kapcsolat kialakítása már egészen kisgyermekkortól fontos, amikor szintén nem szabad leszólni azokat a meséket, játékokat, melyek iránt érdeklődik. A másik lényeges dolog ilyenkor az alternatívák megmutatása, például lejátszani nekik azt, amit a szülő nézett gyerekkorában és elmondani neki, hogy miért szerette annyira.

Kiemelte, mindig kell hagyni választási lehetőséget a gyerekeknek, illetve megtaníttatni velük azt, hogy egy dolgot érdemes több szempontból is megvizsgálni. A kamaszokra visszatérve elmondta, a szülők abban is gyakran hibáznak, hogy elvárják, azonnal tegyék meg, amit kérnek tőlük. A lényeg pedig az lenne, hogy a fent említett beszélgetések során elültessék bennük azokat a „kis magokat”, melyek később – lehet, hogy csak hetek vagy hónapok múlva – a cselekedeteikben fognak visszaköszönni. Hozzátette, a fiatalok a rengeteg beáramló információ között gyakran elvesznek, ezért is kell sokkal türelmesebben kezelni őket.

Végül elmondta, a mai gyerekek sokkal érzékenyebbek, mint a 15–20 évvel ezelőttiek, amit tudomásul kell venniük a felnőtteknek. Az pedig, ahogyan viselkednek, leginkább a neveltetésüket tükrözi vissza, így ha problémájuk van ezzel a szülőknek, akkor elsőként magukba kellene nézniük, csak utána bírálni őket. Ráadásul, ha folyton ellenséges viszonyban vannak, akár egy visszafordíthatatlan szakadék is kialakulhat köztük.