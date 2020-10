Érdemes felújítani a családi otthonokat

Átvállalja az állam a lakás­felújítási költségek felét január elsejétől, maximum hárommillió forintig – jelentette be a napokban Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, aki úgy fogalmazott, akár máris érdemes szerződni a jövő évi felújításra a kivitelezőkkel. Hozzátette, az otthonfelújítási program számlák alapján fizet, anyagbeszerzési és munkaerőköltségekre egyaránt igényelhető.

A felújításokra szükség is lenne, mert a házak egy része nincs túl jó állapotban, az Ingatlan.com szerint a lakások energetikai tanúsítványainak eredményeiből olvashatók ki a nagyságrendek. Egy-egy ilyen „bizonyítvány” a jogszabályokban leírt kritériumok alapján mutatja be az adott ingatlan energiafogyasztását, ez alapján az állapotra is következtetni lehet.

A Miniszterelnökség építésügyi háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont statisztikái szerint a múlt évben több mint 150 ezer energiatanúsítvány született lakásokra és szállás jellegű épületekre.

Ezeknek a lakásoknak a 41 százaléka átlagosnál gyengébb (FF) besorolást kapott.

Vagyis az érintett ingatlanok közel felére ráférhet a felújítás.

Mindezek alapján az érintettek köre egész magas lehet, és sok család vághat bele átalakításba, korszerűsítésbe. Ennek megfelelően kérdés, vajon lesz-e elég szakember a munkálatokra.

A Békés megyei ágazati szereplők kiemelték: a lehetőség utófinanszírozott, azaz a családok akkor képesek belevágni egy-egy projektbe, ha tudnak rá forrást biztosítani, ez pedig némileg szűkítheti a kört. Ezt erősítette meg hírportálunknak Szolga Krisztián építésvezető is, aki több megyei nagyberuházásban vesz részt, ő is megemlítette, hogy a részletek még nem ismertek.

A rendelkezésre álló erőforrásokról úgy vélekedett, hogy

jelenleg a megyei kisebb-nagyobb beruházások, építkezések elegendő munkát biztosítanak a békési szakembereknek.

Egy másik ágazati szereplő is hasonló véleményen volt, ő több alvállalkozóval dolgozik különféle békési építkezéseken. Elmondta: van, aki eleve úgy vesz házat, hogy felújítja azt, itt az összeg akár az épület árának többszöröse is lehet, állapottól függően.

Aki pedig a lakott otthonát szeretné modernizálni, megszépíteni, az körülbelül 1-3 millió forintot szán arra, a vállalkozó szerint. Ebből például egy komplett új fürdőt lehet kialakítani, vagy éppen a ház ­hőszigetelésére elég. Ezek egyébként elmondása szerint a jellemzőbb nagyobb felújítások, mellettük a kisebb szakmunkák a gyakoriak: festés, különféle kőműves- vagy ­éppen padlóburkolási munkák­.

A modernizált Békés megyei ingatlanok egyébként a piacon is jóval drágábbak: az Ingatlan.com kimutatása szerint 20, egy csabai ingatlaniroda vezetője szerint akár 30 százalékkal is többet kérhetnek ezekért a házakért a tulajdonosaik.