Erdélyi keresztény értékek tárulnak fel a békési kiállításon

Megnyílt a Csíksomlyó és a Kárpát-medencei Keresztény Értékek című rendhagyó fotóművészeti kiállítás szerdán délután Békésen, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ kápolnatermében.

A témában a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) alapítványa, a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMME) hirdetett fotópályázatot, amelyre mintegy 100 pályamű érkezett. A zsűri tagjai kiválasztották a legjobbnak ítélt alkotásokat, amelyekből tavaly augusztusban nyitottak tárlatot a Józsa Judit Galériában Budapesten. Azóta ez a kiállítás vándorol a Kárpát-medencében, és jutott el a járványhelyzet miatt a tervezettnél kicsit később, most Békésre.

A Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása című projekt keretében meghirdetett fotópályázatra két témában, összesen négy kategóriában lehetett nevezni. A határon túl élő magyar fotósok közel 100 fényképet küldtek be, az amatőr kategóriákban különösen szép számú nevezés érkezett.

Dr. Pálmai Tamás, a KÉSZ országos elnökségi tagja elmondta, a díjnyertes fényképek döntő többsége a csíksomlyói búcsút, Ferenc pápa erdélyi látogatását és ahhoz kapcsolódóan a székelyföldi, erdélyi keresztény emlékeket mutatja be.

– Megható pillanatfelvételek, a vallás egyedi, személyes megélésének momentumai és több száz éves múltunk tárgyi emlékei ragadták meg az amatőr és hivatásos fotósok lencséjét. A közel 30 műalkotás segítségével azonban nemcsak Erdély, de az egész Kárpát-medence szakrális emlékhelyein is virtuális utazásra indulhat a látogató – fogalmazott. – Szekularizált világunkban, a gyakran kihívásokat támasztó mindennapokban rendkívül fontos a keresztény értékek újrafelfedezése, tudatosítása. Mi itt, a Kárpát-medencében egyértelműen látjuk még azt a hagyományt, amely lehetővé tette Európa és benne a magyarság szellemi-kulturális fejlődését, gazdagodását. Fontosnak tartjuk, hogy ez a hagyomány napjaink kovásza legyen, áthassa közösségeinket, és így lehetővé váljon, hogy a keresztény értékek mindennapjainkban tovább éljenek. A fotókon ott rejtőznek a fotóművész élményei, benyomásai, a történelem, emberi kapcsolatok, sőt a kiállítás látogatóiban feléledő emlékek.

Kiemelte, különböző nézőpontok alapján nézhetjük végig a kiállítást: a fotókban felfedezhetjük múltunk művészettörténeti, kultúrtörténeti emlékeit, vagy a fotókon szereplő templomokra, mint hatalmas változások tanúira is tekinthetünk. De szemlélhetjük a fényképeken a fények játékát, vagy megközelíthetjük a kiállítás képeit az ünnepek felől is. Hangsúlyozta, idén Trianon, a Nemzeti Összetartozás Éve van. Ilyen szemmel is nézhetjük a fotókat.