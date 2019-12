Erdély lett az új hivatásuk, életre szóló kalandokban van részük

Tíz évig külföldi hírességeknek dolgozott Dél-Franciaországban, majd – visszatérve Magyarországra – erdélyi túrák szervezését választotta hivatásának a békéscsabai Fadgyas Péter. Utóbbit immár negyedik éve űzi töretlenül párjával, Vágner Dórával, akivel kalandos utazásokat szerveznek az érdeklődőknek.

Fadgyas Péter beszámolójából kiderült, már 2002-ben, egy gyergyóditrói (Hargita megye) utazáson eldöntötte, hogy olyan hivatást választ magának, ami nyugodt és szerethető. Vendéglátójával és barátjával, Balázs Sándorral akkor meg is beszélték, hogy utóbbi épít majd Erdélyben egy panziót, ő pedig turistákat visz oda Magyarországról. Az álom viszont csak 2012-ben kezdett megvalósulni, először egy Erdélyi túrák elnevezésű Facebook-oldal beindításával, majd egy év múlva céget alapított ennek kapcsán Nagyszalontán, illetve honlapot is indított.

Az első csoportokat 2014-ben vitte Romániába. Az indulás tehát fokozatos volt, ami annak is köszönhető, hogy nem utazási irodaként szeretett volna működni, hanem saját túráit videókon, fotókon bemutatva kívánt olyan csapatokat magával vinni a következő alkalmakra, akik vele együtt szeretnék felfedezni a vidék különleges tájait, lakosait és kultúráját. Mindezt 2015-től már párjával, Dórával együtt folytatta.

Fadgyas Péter elmondta, négy éve az online világ fejlődése ellenére úgy döntöttek, létrehoznak egy nyomtatott kiadványt is túráikról, ami komoly lépésnek bizonyult, de végül sikeres lett, hiszen egyre több előfizetőjük van. Emellett a közösségi oldalakon és YouTube-csatornájukon is évről évre nő a követőik száma. Az évek során számos erdélyi szállásadóval kapcsolatba kerültek, akik mind segítik a munkájukat, cserében népszerűsítik őket. Túráik nem csupán a nyári időszakra korlátozódnak, hanem egész évben szervezik azokat például a Bihar-, a Retyezát- vagy a Szárkő-hegységbe.

Hozzátette, ezeken a helyeken pedig nem a sokak által ismert területeket célozzák meg, hiszen számos természeti – vízesések, szurdokok, hegyek –, illetve kulturális látnivaló rejlik a kevésbé reklámozott részeken is. Utóbbiak miatt felfedezőutaknak is tekinthetőek kirándulásaik, melyek életre szóló élményeket adnak a csapatok tagjainak, és össze is kovácsolják őket.

Fadgyas Péter elmondta, túráik izgalommal telnek, és azok során számtalan érdekességgel találják szemben magukat, és az erdélyi emberek szívélyességét is jobban megismerik. Ennek kapcsán elmesélte, nyáron egy fotós barátjával és kislányával, Sárával utaztak, amikor találkoztak egy lovas kocsival, melynek utasaival szóba elegyedtek. Mintegy fél órán át mentek egymás mellett, amikor kiértek az esztenára. Itt bemutatták nekik a rideg állattartást, és kalyibáikba invitálták őket, ahol saját ételeiket, italaikat kínálták nekik. Gyermeke látogatásuk alatt szívébe zárt egy fiatal kecskét, amit a helyiek távozásukkor Sárikának neveztek el, hogy mindig emlékezzenek rájuk.